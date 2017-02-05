Происшествия

Никита Белов
5 Февраля, 2017 12:07

Под Уфой водитель маршрутной «Газели» не успел «проскочить» на ж/д переезде: есть пострадавшие

Микроавтобус «газель» угодил под товарный состав.
Источник фото: ufa1.ru
Уфа, 05 Февраля - DIXINEWS.

Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 февраля, на железнодорожном переезде, на пути в Нагаево. Микроавтобус «газель» угодил под товарный состав.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по РБ, на сегодняшний день удалось восстановить всю картину происшествия практически по минутам.

Полиции стало известно, что за рулем маршрутки, был некий 48-летний Альберт А., уроженец Грузии, который в настоящее время проживает в Аургазинском районе республики. Мужчина, работая водителем на маршрутном такси, совершал маршрутный рейс по 163 маршруту с пассажирами. Неподалеку от поселков Нагаево и Зинино, в какой-то момент, он решил схитрить и начал обгон колоны машин перед ж/д переездом, которые остановились, чтобы пропустить идущий поезд.

Как сообщили свидетели происшествия, водитель на полной скорости влетел на переезд и был сбит идущим товарным поездом. Поскольку переезд не был снабжён шлагбаумом, водитель не обращая внимания на сигнальные светофоры выехал на железнодорожные пути.

В страшной аварии пострадали две женщины. Как сообщил источник, у обеих черепно-мозговые травмы и ушибы внутренних органов, которые были госпитализированы в медицинские учреждения. Водитель маршрутки не пострадал, и как уточнили свидетели, даже пытался «замести следы», убирая таблички с номером маршрута.

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