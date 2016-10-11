В Санкт-Петербурге в уличной стрельбе пострадали двое жителей

Пресс-служба ГУ МВД по г. С.Петербургу сообщили, что в ходе уличной ссоры утром 5 февраля, возле дома №11 по Малой Морской улице, неизвестный мужчина ранил двух жителей города.

По данным следствия, в ходе ссоры мужчина стрелял из травматического пистолета по 35-летнему и 56-летнему мужчинам. Потерпевшие получили огнестрельные ранения, один ранен в живот, а второму пуля попала в левое бедро.

В настоящий момент оба пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние, как средней степени тяжести.

В результате инцидента, полиция по данному факту завела уголовное дело, устанавливается личность стрелка, ведется проверка всех обстоятельств происшествия.