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Никита Белов
5 Февраля, 2017 10:33
В Санкт-Петербурге в уличной стрельбе пострадали двое жителей
Санкт-Петербург, 05 Февраля - DIXINEWS.
Пресс-служба ГУ МВД по г. С.Петербургу сообщили, что в ходе уличной ссоры утром 5 февраля, возле дома №11 по Малой Морской улице, неизвестный мужчина ранил двух жителей города.
По данным следствия, в ходе ссоры мужчина стрелял из травматического пистолета по 35-летнему и 56-летнему мужчинам. Потерпевшие получили огнестрельные ранения, один ранен в живот, а второму пуля попала в левое бедро.
В настоящий момент оба пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние, как средней степени тяжести.
В результате инцидента, полиция по данному факту завела уголовное дело, устанавливается личность стрелка, ведется проверка всех обстоятельств происшествия.
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