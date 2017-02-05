Сампсониевский собор передан Русской Православной Церкви

В Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония передачи Сампсониевского собора Русской Православной Церкви.

5 февраля состоялась торжественная передача собора.

После окончания Божественной Литургии, которая началась в 10.00 утра, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Н.В. Буров вручил настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) символический ключ от храма – официальная церемония завершила фактическую передачу Сампсониевского собора Русской Православной Церкви.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 г. в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве, которая произошла 27 июня (10 июля по н.с.), в день памяти св. прп. Сампсония Странноприимца и завершилась поражением неприятеля. Место на Выборгской стороне было выбрано не случайно – здесь проходила военная дорога. Сампсониевская церковь – один из первых православных храмов в Санкт-Петербурге и первый в Северной столице храм-памятник, возведенный в честь победы русского оружия.

Спустя семнадцать лет деревянный храм решили заменить каменным. 19 августа 1740 г. новая церковь с отдельной колокольней, построенные по проекту неизвестного архитектора, были освящены. Храм неоднократно перестраивался. Окончательный вид уникальный архитектурный ансамбль приобрел к 200-летию Полтавской победы в 1909 году, тогда же церкви был присвоен статуса собора.

В первые советские годы собор был передан в управление так называемой «церковной двадцатке», оставался действующим до 1938 г. В 1935 г. храм был взят под государственную охрану как памятник истории и культуры. После прекращения богослужений собор был передан в аренду Государственному Эрмитажу. Во время войны собор жестоко пострадал.

После 1947 г. здания собора использовались Библиотекой Академии Наук, а с 1951 г. – оптово-закупочной базой Главунивермага как склад. Все эти годы полноценного ремонта не проводилось. С 1972 г. собор оказался в ведении Государственного мемориального музея А.В. Суворова, началась разработка планов реставрации, однако средств на их исполнение не хватало.

Только передача Сампсониевского собора ГМП «Исаакиевский собор» в 1984 г. спасла один из старейших храмов Петербурга от окончательного запустения. Под руководством профессионалов начались планомерные, сложные и дорогостоящие реставрационные работы, основная часть которых была окончена к 300-летию Полтавской битвы в 2009 г. Многомиллионные расходы целиком легли на музей.

С мая 2002 г. в музее-памятнике были возобновлены богослужения.

"Тридцать пять лет назад музей "Исаакиевский собор" вошел в стены этого храма и сделал все возможное для того, чтобы вернуть облик, черты этого храма, который он носил еще в далеком XVIII веке. У нас очень мало сохранившихся храмов XVIII века. Это — один из сохранившихся, один из намоленных храмов. Это великий памятник, заложенный по указу Петра Великого в день славной победы над врагом", — сказал на церемонии передачи ключей от собора директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Н.В. Буров.

"Это было наше искреннее желание. Взамен мы получили помещение на Большой Морской улице, 40, где мы можем продолжать нашу музейную работу, потому что музей Полтавской виктории никуда не исчезнет, он есть", — добавил Буров. Он назвал иконостас и иконы Сампсониевского собора "великим достоянием всего российского народа", отметив, что на церковь ложится "ответственнейшая задача поддержания, сохранения и, может быть, дальнейшей реставрации". "Я думаю, такому приходу это под силу", — заключил Буров.

Настоятель храма архимандрит Серафим назвал передачу ключей церкви "историческим днем". "Храм переживал разные периоды в своей истории. Сегодня открывается еще одна страница — это возвращение храма Русской православной церкви", — сказал он, поблагодарив собравшихся и все музейное сообщество за сохранение собора.