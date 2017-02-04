Полиция Санкт-Петербурга ищет украденный бриллиант с «Экспофорума»

Бриллиант стоимостью более 6 миллионов рублей, был похищен на ювелирной выставке в Пушкинском районе Петербурга ещё в минувшую среду.

Как предполагает следствие, камень в 3 карата подменили на подделку из стекла прямо со стенда «Бриллиантов Якутии». Подделку заметил сотрудник из компании принадлежавший бриллиант. Мужчина сразу сообщил в полицию.

После проведения оперативных действий сотрудниками полиции была задержана туристка из Китая, которая прилетела в Санкт-Петербург по туристической визе. Позднее в аэропорту Пулково по подозрению на соучастие в преступлении, был задержан её напарник.

В поисках камня оперативки доставили задержанных с медицинское учреждение им. Семашко и сделали УЗИ и накормили задержанных слабительным, но камня так и не нашли.

Стало известно, что задержанные, сразу после преступления сели в такси и поехали в сторону аэропорта, где у них были заранее куплены билеты на ближайший рейс до Китая. Однако девушка вскоре вернулась на выставку.

В настоящее время задержанные допрашиваются.