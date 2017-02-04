Общество

Никита Белов
4 Февраля, 2017 11:48

В Нижнем Новгороде цена парковки в центре выросла в 2,5 раза

Нижний Новгород (Московский вокзал).
Источник фото: nn.ru
Нижний Новгород, 04 Февраля - DIXINEWS.

С 1 февраля плата за пользрование муниципальными парковками в областном центре стала единой и составляет сейчас 50 рублей в час.

Платные муниципальные парковки заработали в центре города в апреле 2016 года.

Напомним, что ранее парковка на Рождественской улицы и у территории Московского вокзала стоила 20 рублей. Теперь власти сообщили о завершении тестового периода.

«При запуске проекта на занижение тарифа пошли намеренно. Теперь, когда тестовый режим завершился, стоимость на Рождественской улице и у Московского вокзала стала одинаковой и составляет 50 рублей в час. Это экономически обоснованная цена», – заявил директор ЦОДД Дмитрий Брылин корреспондентам «Коза-пресс».

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