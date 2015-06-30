В Красноярске вооружённый налётчик ограбил два банка

Полицейские Красноярска задержали мужчину, который в течение нескольких часов попытался ограбить сразу два банка.

Как сообщили в ГУ МВД города Красноярска, сначала мужчина совершил вооружённое нападение на финансовое учреждение по улице Воронова, где похитил восемь тысяч рублей и скрылся.

Спустя несколько часов он совершил налёт на банк по улице 9 Мая в Советском районе. Однако уйти из второго учреждения ему не удалось. Сотрудники финансового учреждения нажали тревожную кнопку охраны, мужчина был задержан и передан полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.