Криминал

Никита Белов
4 Февраля, 2017 11:09

В Красноярске вооружённый налётчик ограбил два банка

Вооружённое ограбление.
Источник фото: https://dixinews.ru
Красноярск, 04 Февраля - DIXINEWS.

Полицейские Красноярска задержали мужчину, который в течение нескольких часов попытался ограбить сразу два банка.

Как сообщили в ГУ МВД города Красноярска, сначала мужчина совершил вооружённое нападение на финансовое учреждение по улице Воронова, где похитил восемь тысяч рублей и скрылся.

Спустя несколько часов он совершил налёт на банк по улице 9 Мая в Советском районе. Однако уйти из второго учреждения ему не удалось. Сотрудники финансового учреждения нажали тревожную кнопку охраны, мужчина был задержан и передан полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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