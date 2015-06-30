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Никита Белов
4 Февраля, 2017 11:09
В Красноярске вооружённый налётчик ограбил два банка
Красноярск, 04 Февраля - DIXINEWS.
Полицейские Красноярска задержали мужчину, который в течение нескольких часов попытался ограбить сразу два банка.
Как сообщили в ГУ МВД города Красноярска, сначала мужчина совершил вооружённое нападение на финансовое учреждение по улице Воронова, где похитил восемь тысяч рублей и скрылся.
Спустя несколько часов он совершил налёт на банк по улице 9 Мая в Советском районе. Однако уйти из второго учреждения ему не удалось. Сотрудники финансового учреждения нажали тревожную кнопку охраны, мужчина был задержан и передан полиции.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
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