Пермские мошенники ограбили 17 банков по краденным паспортам

Члены банды придумали новую схему для получения кредитов в банке по краденым паспортам.

Схема работала практически всегда. Сначала они крали паспорта у пьяных пермяков, находили всю информацию про людей в социальных сетях и брали на них кредиты в банковских учреждениях. Именно эта модель ограбления принесла мошенникам 7 миллионов рублей.

Однако этого было мало. По очередному краденому паспорту они продали чужую квартиру и так завладели ещё 4,3 миллионами. Общий ущерб от банды мошенников составил 11,5 миллионов рублей. Как сообщили следственные органы, при всех мошеннических действиях пострадали 17 банков и три пермяка.

Суд приговорил одного из участников к 7 годам колонии общего режима и 1 миллиону рублей штрафа, а также к возмещению причинённого ущерба. В отношении других участников преступления дела выведены в отдельное производство.