Музей Российского военно-исторического общества открылся в Москве

Музей Российского военно-исторического общества – Музей военной формы одежды, представил первую выставку - «Спасённые реликвии», на которой представлена русская военная форма XVIII – XIX столетий.

Выставку посвятили памяти погибших в авиакатастрофе в районе Сочи 25 декабря 2016 года, памяти Антона Николаевича Губанкова – директора Департамента культуры Министерства вооружённых сил Российской Федерации.

- Больше года мы готовились к этому событию. Тогда мы не знали, какому трагическому событию и какому замечательному человеку эта выставка будет посвящена. Эта выставка - дань уважения и дань памяти Антону Губанкову. Сегодня мы представляем лучшие экспонаты, которые хранились в Императорском интендантском музее. Предлагаю всем почтить память погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года минутой молчания, – сказал Владислав Кононов.

История создания экспозиции "Спасенные реликвии" началась в 2016 году, когда директор Департамента культуры Министерства обороны Антон Николаевич Губанков поддержал идею передачи около 300 предметов из запасников музея Минобороны Российскому военно-историческому обществу для их реставрации и показа. Реставрация длилась почти год и сегодня выставка с образцами русской военной формы XVIII – XIX веков приняла первых гостей.

- Это событие, которого ждали многие годы те, кто гордится военной славой нашего Отечества. Это уникальное собрание, которому необходимо было придать музейный статус. Сделать так, чтобы оно попало к людям и получило реставрационный присмотр, благодаря усилиям РВИО. Антон Николаевич обязательно был бы здесь, если бы судьба не распорядилась по-другому. Человека с нами нет, но эхо его добрых дел остается с нами. Вечная память, – сказал на церемонии открытия Александр Кибовский.

Реставрацией, а порой возрождением бесценной коллекции занимались специалисты трех ведущих организаций: ГосНиир, ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря и РОСИЗО при поддержке и активном участии Российского военно-исторического общества. Спустя год после начала реставрационных работ, через сто лет забвения широкому кругу посетителей демонстрируются бесценные раритеты военного обмундирования.

На выставке представлены уникальные экспонаты русской военной формы XVIII- XIX столетий из Музея истории военной формы одежды, созданного на основе собрания Императорского Интендантского музея, существовавшего до революции под покровительством Российского Императора. Среди них: военные реликвии и обмундирование Лейб-гвардии конного полка, Лейб-Кирасирского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка, Лейб-гвардии Павловского полка, Лейб-гвардии Преображенского полка, 68-го Лейб-пехотного Бородинского Его Величества полка, Нижегородского драгунского полка, Роты Дворцовых гренадер и другие образцы оружия из частных коллекций.

Для справки:

В «магазин образцов», учреждённый еще Петром I, поступали предметы военной форменной одежды не только российской армии, но и иностранных полков, а также проектные образцы формы. В 1868 году на основе собранных предметов родился Интендантский музей и высочайшим Указом Александра II было велено собирать как типовые образцы военной формы, так и опытные, экспериментальные, дабы «сохранить для истории образцы военной формы».

После событий 1917 жизнь музея прекратилась: экспонаты уложили в ящики и отправили на хранение в Петропавловскую крепость. В 1932 году часть была передана артиллерийскому историческому музею, часть отправилась в костюмерные театров. Большая же часть экспонатов оставалась в запасниках, ветшала, скиталась по огромной стране. Только с 1959 года коллекция стала доступна ограниченному кругу специалист