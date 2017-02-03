Иван Твердовский получил приз фонда «Евримаж»

Новый проект Ивана Твердовского получил приз фонда «Евримаж» на рынке ко-продукции CineMart в Роттердаме.

На завершающемся в эти дни кинофестивале в Роттердаме подведены итоги 34-го рынка ко-продукции CineMart. Приз фонда «Евримаж» / Eurimages Co-Production Development Award и 20 тысяч евро получил новый проект Ивана Твердовского «Jumpmen».

«Новый проект Ивана Твердовского стал первым мажоритарным российским проектом, удостоенным этого приза, - сказал национальный представитель России в фонде «Евримаж» Леонид Демченко. - Предыдущий фильм Ивана Твердовского «Зоология» был поддержан «Евримаж» на стадии производства в 2015 году и стал лауреатом многих международных кинофестивалей, в том числе в Карловых Варах и Коттбусе».

Представитель России в фонде «Евримаж» также отметил, что приз фонда в размере 20 тысяч евро – это «существенный вклад на начальной стадии подготовки проекта». «Полученное признание – это не только знак качества проекта, но и важная награда, открывающая дорогу к финансированию европейских кинофондов, расширению возможностей для поиска партнеров по совместному производству и продвижению фильма», - подчеркнул Леонид Демченко.

Примечательно, что проект «Jumpman» в начале этого года участвует сразу в двух ко-продукционных рынках – в Роттердаме и Берлине.

Для справки:

Фонд «Евримаж» вручает свой приз на развитие проектов совместного производства европейских стран с 2010 года, объединив усилия с ведущими кинорынками. Ежегодно в рамках фестивалей в Роттердаме, Берлине, Сараево, Риме, Амстердаме и Таллине проектам художественных фильмов вручается приз в размере 20 тысяч евро, а на фестивале в Копенгагене – 15 тысяч евро проектам документальных фильмов. Всего этот приз вручался 33 раза.