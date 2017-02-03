Минсельхоз призвал регионы не снижать поголовье скота

Джамбулат Хатуов призвал регионы срочно принять меры по недопущению снижения поголовья коров и производства молока.

3 февраля первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание с руководителями региональных органов управления АПК по вопросу развития молочного скотоводства.

Представители регионов доложили о ситуации в молочном скотоводстве, в том числе причинах сокращения поголовья и снижения продуктивности молочного скота. Участники селектора сообщили о ходе подготовки региональных нормативных документов для получения субсидий в сфере молочного скотоводства.

На совещании отмечены 46 регионов, которые сегодня обеспечивают прирост по производству молока. В числе лидирующих регионов названы Кировская, Свердловская области и Республика Дагестан.

Наиболее существенное снижение по производству молока по итогам 2016 года зафиксировано в Республике Башкортостан, Омской и Оренбургской областях.

Первый замминистра внимательно выслушал доклады руководителей органов управления АПК и призвал их взять на вооружение опыт регионов, обеспечивающих прирост поголовья и стабильно повышающих продуктивность молочного стада.

«Обращаю внимание на персональную ответственность региональных властей за невыполнение показателей Госпрограммы по развитию молочного скотоводства. Каждый регион должен срочно предоставить подробную дорожную карту по восстановлению поголовья и наращиванию продуктивности молочного стада», – заявил Джамбулат Хатуов.

На совещании с основным докладом о ситуации в молочном скотоводстве выступил директор Департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов. Он отметил, что эффективное использование имеющихся резервов по увеличению производства молока позволит дополнительно произвести порядка 5 млн тонн и достичь к 2020 году показателя в 35,7 млн тонн молока. «Уровень зависит, прежде всего, от организации работы в регионах и непосредственно в хозяйствах», – подчеркнул Харон Амерханов.

Отмечено, что согласно Госпрограмме, к 2020 году планируется довести молочную продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 6 тыс. кг молока (в 2016 году – 5449 кг.).

В совещании приняли участие руководители 36 региональных органов управления АПК, департаментов Минсельхоза России, а также представители молочных союзов и ассоциаций.

Подобные совещания будут проводиться в ежемесячном режиме, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.