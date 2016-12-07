Центробанк взял курс на сдерживание инфляции

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.

При этом ЦБ сообщил о планах Минфина выйти на валютный рынок для покупки валюты на средства, поступающие от продажи нефти по ценам, превышающим прогнозные значения.

В комментариях к решению по итогам прошедшего заседания Центробанк указал, что в первом полугодии вероятность снижения ключевой ставки невысокая. При этом сейчас сложились благоприятные условия для смягчения денежно-кредитной политики: экономика демонстрирует признаки восстановления, цены на нефть выше, заложенных в бюджет, инфляция минимальна, позиции рубля значительно укрепились. В этих условиях, снижение ключевой ставки было бы логичным решением.

Появившаяся стабильность и признаки экономического роста могли получить поддержку и от финансового сектора, где снижение ключевой ставки могло повысить доступность заемных средств. Поддержку от такого решения получили бы, например, строители – в этом году завершилась государственная программа субсидирования ипотеки и снижение ставок по ипотечным кредитам (вслед за ключевой ставкой) могло повысить спрос на ипотеку. То же самое касается и авторынка. Могла повыситься инвестиционная активность в целом. Более доступные кредиты, на фоне роста реальных зарплат, могли бы оживить и потребительский сектор, который придал бы дополнительный импульс промпроизводству.

Однако для ЦБ сегодня приоритетом является выдержать уровень инфляции в 4% к концу года, в то время как рост активности на потребительском рынке грозит ускорением темпов роста цен. Очевидно, финансовый регулятор считает, что для устойчивого экономического роста пока достаточно и внешних факторов, тогда как смягчение денежно-кредитной политики несет серьезные риски по инфляции. Впрочем, это не исключает, что решение о снижении ставки будет принято раньше второго полугодия, поскольку условия позволяют незначительно понизить этот показатель.