Россияне ставят твердую «четверку» состоянию отечественной культуры

Обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) данные, свидетельствуют об увеличении количества россиян, поставивших твердую «четверку» состоянию отечественной культуры.

Половина участников опроса (52%) оценили нынешнее положение дел в культурной сфере как среднее, а почти треть (30%) дали положительную оценку (в 2014 – 19%, в 2015 – 28%). Только 11% высказались в негативном ключе.

При оценке динамики положения дел в сфере культуры более трети респондентов (37%) отметили улучшение, и только 9% заявили об ее ухудшении. Еще 44% респондентов сказали, что ситуация за последний год не изменилась.

Кроме того, вырос уровень вовлеченности россиян в культурную жизнь страны: 76% участников исследования заявили о том, что принимали участие в культурных событиях и мероприятиях минувшего года (в 2015 году – 71%). Наиболее популярными среди россиян остаются поход в кино (45%) и участие в местных праздниках (38%).

Лидерами рейтинга интереса к культурным событиям являются театры и концерты: 41% опрошенных заявил о желании посетить мероприятия данного направления.