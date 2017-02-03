Экономика

Никита Белов
3 Февраля, 2017 16:57

В Москве встретятся руководители торгово-экономических миссий иностранных государств

Посольство Киргизии: ул. Большая Ордынка, 64.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 03 Февраля - DIXINEWS.

16 февраля в Москве руководителям торгово-экономических миссий иностранных государств представят новые коммерческие и инвестиционные проекты российских регионов.

В Посольстве Киргизской Республики в Российской Федерации состоится второе заседание Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Инициатива создания неформального Клуба общения принадлежит Главе Республики Коми Сергею Гапликову и ректору Российского экономического университета имени Плеханова Виктору Гришину, являющемуся президентом Клуба.

Основная цель работы Клуба - повышение эффективности внешнеэкономических связей между странами, качественное улучшение структуры экспорта и импорта, поиск новых коммерческих и инвестиционных проектов. В рамках Клуба устанавливаются контакты зарубежных представителей, ответственных за развитие торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, с руководителями российских федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных и коммерческих структур. На заседаниях Клуба, которые проходят ежеквартально, иностранные государства и регионы России представляют свой экономический и инвестиционный потенциал.

В рамках настоящего заседания Клуба свой экономический и инвестиционный потенциал презентуют Киргизская Республика, Чувашская Республика и Литовская Республика. Также состоится фотовыставка, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между Киргизской Республикой и Российской Федерацией.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Минсельхоз призвал регионы не снижать поголовье скота
Центробанк взял курс на сдерживание инфляции
Минкавказ разрабатывает стратегию российских портов Каспийского бассейна

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иван Твердовский получил приз фонда «Евримаж»
Москва, 03 Февраля, 18:12.
Минсельхоз призвал регионы не снижать поголовье скота
Москва, 03 Февраля, 17:30.
Центробанк взял курс на сдерживание инфляции
Москва, 03 Февраля, 17:12.
Россияне ставят твердую «четверку» состоянию отечественной культуры
Москва, 03 Февраля, 16:57.
В Москве встретятся руководители торгово-экономических миссий иностранных государств
Пермь, 03 Февраля, 16:43.
Фестиваль «Золотая Маска» впервые начнет свою работу в Перми
Пермь, 03 Февраля, 10:59.
Трассы Прикамья будут контролировать беспилотники ГИБДД
Чайковский, 03 Февраля, 09:15.
Игорь Цветков проинспектировал подготовку к Чемпионату мира по летнему биатлону в Чайковском
Воронеж, 02 Февраля, 17:07.
В Тамбове и Воронеже пройдут концерты памяти Валерия Халилова
Москва, 02 Февраля, 16:54.
Эксперты оценили идею дальневосточного гектара
Екатеринбург, 02 Февраля, 13:53.
Уральские приставы вынудили алиментщика взять кредит на миллион
Пермь, 02 Февраля, 12:45.
Пермское УФАС возбудило дело против Администрации Перми
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия