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Никита Белов
3 Февраля, 2017 16:57
В Москве встретятся руководители торгово-экономических миссий иностранных государств
Москва, 03 Февраля - DIXINEWS.
16 февраля в Москве руководителям торгово-экономических миссий иностранных государств представят новые коммерческие и инвестиционные проекты российских регионов.
В Посольстве Киргизской Республики в Российской Федерации состоится второе заседание Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве.
Инициатива создания неформального Клуба общения принадлежит Главе Республики Коми Сергею Гапликову и ректору Российского экономического университета имени Плеханова Виктору Гришину, являющемуся президентом Клуба.
Основная цель работы Клуба - повышение эффективности внешнеэкономических связей между странами, качественное улучшение структуры экспорта и импорта, поиск новых коммерческих и инвестиционных проектов. В рамках Клуба устанавливаются контакты зарубежных представителей, ответственных за развитие торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, с руководителями российских федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных и коммерческих структур. На заседаниях Клуба, которые проходят ежеквартально, иностранные государства и регионы России представляют свой экономический и инвестиционный потенциал.
В рамках настоящего заседания Клуба свой экономический и инвестиционный потенциал презентуют Киргизская Республика, Чувашская Республика и Литовская Республика. Также состоится фотовыставка, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между Киргизской Республикой и Российской Федерацией.
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