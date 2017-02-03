В Москве встретятся руководители торгово-экономических миссий иностранных государств

16 февраля в Москве руководителям торгово-экономических миссий иностранных государств представят новые коммерческие и инвестиционные проекты российских регионов.

В Посольстве Киргизской Республики в Российской Федерации состоится второе заседание Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Инициатива создания неформального Клуба общения принадлежит Главе Республики Коми Сергею Гапликову и ректору Российского экономического университета имени Плеханова Виктору Гришину, являющемуся президентом Клуба.

Основная цель работы Клуба - повышение эффективности внешнеэкономических связей между странами, качественное улучшение структуры экспорта и импорта, поиск новых коммерческих и инвестиционных проектов. В рамках Клуба устанавливаются контакты зарубежных представителей, ответственных за развитие торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, с руководителями российских федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных и коммерческих структур. На заседаниях Клуба, которые проходят ежеквартально, иностранные государства и регионы России представляют свой экономический и инвестиционный потенциал.

В рамках настоящего заседания Клуба свой экономический и инвестиционный потенциал презентуют Киргизская Республика, Чувашская Республика и Литовская Республика. Также состоится фотовыставка, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между Киргизской Республикой и Российской Федерацией.