Трассы Прикамья будут контролировать беспилотники ГИБДД

Контроль за дорожной обстановкой и пресечение грубых нарушений ПДД на дорогах края будет осуществляться сотрудниками ГИБДД во взаимодействии с сотрудниками авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Пермскому краю и использованием беспилотных летательных аппаратов.

На борту беспилотников установлены камеры видеофиксации. В режиме реального времени сотрудники ГИБДД будут получать данные автомобиля нарушителя.

В режиме реального времени сотрудники Госавтоинспекции будут получать данные о нарушителях. В случае несогласия остановленному водителю представится возможность просмотра видеоматериала, в котором фиксируется время и географическое положение места нарушения.

По данным краевого ГИБДД за первый месяц 2017 года в Пермском крае произошло 243 ДТП, в результате которых 52 человека погибли и более 300 получили различные травмы. Основными причинами автоаварий, в которых погибли люди, стали: выезд транспортных средств на полосу встречного движения и превышение скоростного режима.

В свою очередь Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезд на полосу встречного движения влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.