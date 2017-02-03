Игорь Цветков проинспектировал подготовку к Чемпионату мира по летнему биатлону в Чайковском

1 февраля главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков и начальник департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Козыро посетили крупнейший спортивный комплекс Прикамья - Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

Цель визита – проверка степени готовности спортивных объектов к Чемпионату мира по летнему биатлону, который пройдет в августе этого года в Чайковском.

После осмотра биатлонных трасс и инфраструктуры спорткомплекса, Игорь Цветков провел рабочее совещание по подготовке к соревнованиям. Первые лица города и района заверили, что проведение мирового чемпионата на достойном уровне – первоочередная задача этого года.

- Чайковцам предстоит доказать всему миру величие российского спорта, мы намерены удержать высокую планку Сочинской Олимпиады и еще раз подтвердить, что Пермский край – гостеприимная территория. Мы умеем принимать гостей, а соперников превращать в друзей. Поэтому успешное проведение этих важнейших соревнований – наша общая ответственность перед Президентом и страной, - подытожил совещание Игорь Цветков.

Также главный федеральный инспектор провел ряд рабочих встреч на ведущих предприятиях Чайковского.

На совещании с руководством Общества «Газпром трансгаз Чайковский» обсуждались перспективы развития города и меры социальной поддержки, которые компания предоставляет своим сотрудникам, а в организации трудятся более 8,5 тысяч человек, – доступность высококачественного медицинского обслуживания и санаторно-курортного отдыха, программы по улучшению жилищных условий, поддержку молодых специалистов и ветеранов.

Отметим, что ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обеспечивает доставку газа с месторождений Западной Сибири в центральные районы страны, государства ближнего и дальнего зарубежья. «Голубое топливо» по трубам, которые обслуживают сотрудники компании, получают потребители Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Татарстан.

Чайковский текстиль – еще один бренд города. На предприятии «Чайковская текстильная компания» Игорь Цветков ознакомился с производственным циклом изготовления тканей для спецодежды и униформы отраслей топливно-энергетического комплекса, металлургической и атомной промышленности, производственных предприятий, силовых структур и государственных ведомств, здравоохранения, пищевой промышленности и сферы обслуживания.

Еще одно предприятие, на котором побывал главный федеральный инспектор - Чайковский завод «Стройдеталь», который специализируется на выпуске железобетонных изделий и конструкций для энергетического, трубопроводного, промышленного и гражданского строительства.

На контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича находятся вопросы предоставления жилья детям-сиротам. Игорь Цветков и Александр Козыро проинспектировали качество выполненных работ в квартирах, ключи от которых получают дети-сироты.

В ходе визита состоялась встреча с представителями ООО «РСУ-6», застройщиком, ведущим работы по строительству девятиэтажных домов, которые должны были сдать еще в 2015 году. Вопрос по устранению проблемы долгостроев по улице Камской, Декабристов и Сиреневый бульвар также взят на контроль главным федеральным инспектором.

Справочно:

Первый Чемпионат мира по летнему биатлону состоялся в 1996 году в местечке Хохфильцен (Австрия). Приволжский федеральный округ примет ЧМ уже в третий раз, в 2006 и в 2012 годах биатлонисты на лыжероллерах состязались в Уфе. В этом году мировой чемпионат по летнему биатлону пройдет с 22 по 28 августа.

По словам организаторов, 13 стран уже подтвердили свое участие в соревнованиях в Чайковском.