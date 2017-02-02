В Тамбове и Воронеже пройдут концерты памяти Валерия Халилова

7 февраля в Тамбовском драматическом театре пройдет вечер памяти Валерия Халилова, на который приглашены родственники главного военного дирижера страны.

8 и 9 февраля концерты, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154, пройдут в Воронежском государственном театре оперы и балета.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, неоднократно выступал в Воронеже. В 2010 году александровцы давали бесплатный концерт на площади Ленина на День города. В прославленный коллектив, который называют «поющим оружием» Российской Армии, неоднократно вливались лучшие выпускники учреждений культуры и искусства Воронежской области.

Художественный руководитель ансамбля народный артист РФ, композитор, генерал-лейтенант В.М. Халилов, ранее начальник военно-оркестровой службы Минобороны России, в декабре 2015 года выступал в Воронежском государственном театре оперы и балета с Центральным военным оркестром Минобороны России на праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. При непосредственной поддержке Валерия Халилова в 2015 году создан Международный конкурс детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи».

В мемориальных концертах примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России, солисты Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Воронежское хореографическое училище, хор Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, хор Воронежского концертного зала; духовые оркестры детских школ искусств №№ 7 и 11 г. Воронежа, которые стали победителями Международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи» в 2015-2016 годах и участвовали в проекте «Спасская башня детям» на Красной площади в Москве.

На концерт приглашены военнослужащие и курсанты учебных заведений частей Воронежского гарнизона, ветераны военной службы и боевых действий, студенты и учащиеся учреждений профессионального образования. Вход на концерты бесплатный по пригласительным билетам, которые выдаются в кассах театра.