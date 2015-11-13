Общество

Никита Белов
2 Февраля, 2017 16:54

Эксперты оценили идею дальневосточного гектара

Дальний Восток в РФ.
Источник фото: https://dixinews.ru
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.

Теперь получить бесплатно дальневосточный гектар может любой гражданин России, а не только жители Дальнего Востока.

Свой комментарий ИА DixiNews по вопросу бесплатного выделения участка земли на Дальнем Востоке, дала Первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

Тамара Касьянова

"Изначально программа была встречена с недоверием, поскольку россияне не привыкли получать подарки от государства, но теперь всем стало очевидно, что это действительно редкая и прекрасная возможность обжиться в ДФО, расширить там свой бизнес или начать его. Программа решает сразу ряд проблем – увеличение числа индивидуальных предпринимателей в регионе, отток населения с Дальнего Востока, увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие финансовой сферы.

Безусловно, у программы есть и проблемы. В частности, многие были недовольны дорогостоящим сайтом, который не выполнял свои функции и тормозил карты с выбором участков. Тем не менее, за 8 месяцев было подано около 36 тысяч заявок. Важно, что в программе заложена не только продажа участков, но и весь необходимый сопутствующий пакет услуг – подведение коммуникаций, кредитование, правовая поддержка. Разумеется, есть и свои границы – глупо ожидать, что участник получит идеальные условия для жилья или работы. Результаты работы программы оценить сейчас очень трудно, через 1—2 года будет ясно, насколько она помогла и региону и стране. Но пока можно только приветствовать дальнейшее расширение программы на всю Россию" - заключает Тамара Касьянова.

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