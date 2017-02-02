Общество

Никита Белов
2 Февраля, 2017 13:53

Уральские приставы вынудили алиментщика взять кредит на миллион

Судебные приставы.
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 02 Февраля - DIXINEWS.

Мужчина уклонялся от выплаты алиментов своему сыну и накопил долг в один миллион рублей.

Как подтвердили ИА DixiNews в Отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области, в Чкаловском районном отделе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство по взысканию алиментов с должника, который уклонялся от уплаты алиментов.

Судебным приставом-исполнителем были направлены запросы во все регистрирующие органы, по полученным ответам стало известно, что за должником нет зарегистрированного имущества и он не имеет средств на расчетных счетах, в том числе и в кредитных организациях.

Сначала в отношении должника судебными приставами были применены ограничение в специальных правах и временное ограничение в праве выезда за пределы РФ. Однако, как утверждает источник, должник продолжал игнорировать решение суда и не выплачивал алименты.

Тогда судебный пристав-исполнитель Чкаловского районного отдела города Екатеринбурга применил к злостному алиментщику суровую санкцию - составил протокол в отношении гражданина-должника по статье 5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей) и должника доставили в судебный участок. Решением суда было назначено наказание в виде тридцати часов исправительных работ, которые должнику ещё только предстоит отработать.

На следующий день после суда, мужчина явился на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы решить вопрос с задолженностью. Как пояснил должник, он взял кредит и погасил задолженность по алиментам. Теперь мужчина должен кредитной организации.

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