Власть

Виктор Казеев
2 Февраля, 2017 12:45

Пермское УФАС возбудило дело против Администрации Перми

Администрация города Перми.
Источник фото: https://dixinews.ru
Пермь, 02 Февраля - DIXINEWS.

Возбуждено дело в отношении ОАО «МРСК Урала», МП «Водоканал» и двух департаментов Администрации Перми по признакам незаконной передачи в аренду муниципальных электросетей.

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции в отношении Департамента жилищно-коммунального хозяйства, Департамента имущественных отношений Администрации Перми, МП «Водоканал» и ОАО «МРСК Урала».

В июне 2015 года МП «Водоканал» с согласования ДЖКХ и ДИО передал 2024 единицы муниципального электросетевого оборудования города Перми (в том числе кабельные и воздушные линии, линии электропередачи, сети электроснабжения, трансформаторные подстанции) на сумму 19,9 млн рублей в аренду ОАО «МРСК Урала». Процедура была осуществлена без проведения торгов, что противоречит действующему законодательству.

Пермское УФАС России полагает, что действия ДЖКХ, ДИО, МП «Пермводоканал» и ОАО «МРСК Урала» были согласованы и имели одну цель, а именно передача имущества города Перми в аренду «МРСК Урала» в обход процедуры торгов. Каждый из ответчиков совершил определенные действия, которые в конечном счете привели к передаче сетей. ДИО и ДЖКХ согласовали сделку. МП «Пермводоканал» обращалось за согласованием. А ОАО «МРСК Урала» готовило необходимые документы, чтобы получить эти сети. Пор результатам рассмотрения дела может быть выдано предписание о возвращении сетей в собственность муниципалитета.

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