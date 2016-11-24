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Галина Утробина
2 Февраля, 2017 08:10
В Пермском краевом суде школьникам рассказали о медиации
Пермь, 02 Февраля - DIXINEWS.
В Пермском краевом суде был организован правовой урок для учащихся 10-11 классов Средней общеобразовательной школы № 14 г. Перми, на котором судьи побеседовали с ребятами не только о судебной системе Пермского края, но и процедуре медиации.
На первом занятии школьникам рассказали, как избежать семейного конфликта и разрешить уже возникшие противоречия, применяя процедуру медиации. Интерес к рассматриваемой теме проявили не только школьники, но и учителя.
В Пермском краевом суде применению медиативных технологий уделяют особое внимание. По словам председателя краевого суда Владимира Вельянинова, «Сегодня, в условиях загруженности российских судов, длительности судебных процессов и весомых судебных издержек медиация может стать одним из наиболее перспективных альтернативных способов урегулирования споров».
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