В Пермском краевом суде школьникам рассказали о медиации

В Пермском краевом суде был организован правовой урок для учащихся 10-11 классов Средней общеобразовательной школы № 14 г. Перми, на котором судьи побеседовали с ребятами не только о судебной системе Пермского края, но и процедуре медиации.

На первом занятии школьникам рассказали, как избежать семейного конфликта и разрешить уже возникшие противоречия, применяя процедуру медиации. Интерес к рассматриваемой теме проявили не только школьники, но и учителя.

В Пермском краевом суде применению медиативных технологий уделяют особое внимание. По словам председателя краевого суда Владимира Вельянинова, «Сегодня, в условиях загруженности российских судов, длительности судебных процессов и весомых судебных издержек медиация может стать одним из наиболее перспективных альтернативных способов урегулирования споров».