Минкавказ разрабатывает стратегию российских портов Каспийского бассейна

В Минкавказе России обсудили основные положения проекта стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне.

Под руководством Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и с участием Первого заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, заместителей Министра РФ по делам Северного Кавказа Андрея Резникова и Михаила Развожаева состоялось рабочее совещание по вопросу разработки стратегии развития российских портов Каспийского бассейна и ключевых подходов к их реализации.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов обратил внимание на необходимость соотнесения целей стратегии с базовыми положениями ключевых стратегических документов по развитию страны. «Очень важно, чтобы концепция нашего проекта соответствовала важнейшим государственным задачам на долгие годы вперед. Необходимо соотнести все положения стратегии с основными программными документами», - подчеркнул Лев Кузнецов.

О необходимости обозначить главной целью Каспийского кластера развитие международного торгового сотрудничества с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Восточной Африки через южные морские порты страны сообщил Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. «Для нас важно стратегически показать как положительно, в первую очередь для регионов СКФО, скажется реализация проекта, а потом и в целом для экономики страны», - отметил Одес Байсултанов.

Участники совещания согласились, что стратегия развития Каспийского кластера должна комплексно отражать все существующие ресурсные мощности прикаспийских регионов России, возможности их использования и развития в долгосрочной перспективе. Кроме того, документ должен будет содержать в себе анализ потенциальных возможностей агропромышленного и промышленного комплексов и туристической отрасли, что позволит определить ключевые торговые ниши, которые сможет занять Российская Федерация.

Напомним, что по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Хлопонина проект стратегии развития российских морских портов Каспийского бассейна должен быть внесён на рассмотрение в Правительство РФ до 15 февраля.