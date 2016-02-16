За год российская нефть подорожала почти вдвое

Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals за январь 2017 года составила 53,16 доллара за баррель.

В январе прошлого года Urals стоила 28,75 доллара за баррель. Таким образом, цена российской нефти увеличилась в 1,8 раза.

Динамика цен на российскую нефть соответствует динамике котировок Brent – маркерного сорта нефти на европейском рынке. Однако изменения цены Urals не полностью копируют график цен Brent.

Российская нефть Urals не является маркерной, ее цена определяется стоимостью Brent с определенным дисконтом. Дисконт, в свою очередь, не является постоянной величиной. Изменением уровня дисконта и объясняется различия в динамике цен Urals и Brent. Если российская нефть за год подорожала более чем в 1,8 раза, то цена Brent увеличилась в только 1,7 раза.

Дело в том, что в конце 2015 года на европейские рынки активно начала выходить Саудовская Аравия. Поставки нефти осуществлялись с существенными скидками. России для сохранения своих рынков пришлось также снижать цены. В результате дисконт к Brent в январе 2016 года увеличился с обычных 1,5-2 долларов за баррель до почти 4 долларов.

Сегодня разница в стоимости барреля Urals и Brent – чуть более 2 долларов. Дисконт вернулся к привычным показателям. Сокращение разницы в цене и является основной причиной более существенного подорожания российское нефти по сравнению с североморской Brent.