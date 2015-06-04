Итоговое сочинение 1 февраля написали более 20 тысяч человек

Заявления на участие в итоговом сочинении в дополнительный срок 1 февраля подали более 20 тысяч человек из 84 субъектов РФ, а также российских образовательных организаций, расположенных за пределами страны.

Повторный этап написания итогового сочинения (изложения) для обучающихся, получивших «незачет», и выпускников прошлых лет, не имевших возможность по уважительным причинам принять участие в написании сочинения в декабре 2016 года прошёл в рабочем режиме.

Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты итогового сочинения могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов, в этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах.

Большинство выпускников этого года уже успешно написали сочинение в основной срок 7 декабря 2016 года. В этот день сочинение писали 618 тысяч участников, порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определены пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Итоговое сочинение (изложение) началось в 10.00 по местному времени. Информация о темах итогового сочинения была опубликована на «Портале ЕГЭ» за 15 минут до его проведения в соответствии с часовыми поясами.

Участники итогового сочинения (изложения), написавшие его 1 февраля, будут ознакомлены со своими результатами до 15 февраля 2017 г.

Для обучающихся, получивших за итоговое сочинение неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным причинам предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения – 3 мая 2017 года.