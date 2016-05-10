УФАС: Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза

«Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза», - Дмитрий Махонин, начальник Управления регулирования ТЭК ФАС России.

На ежегодном форуме «Газ России - 20016» начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин рассказал о механизмах развития газовой отрасли, которые реализует антимонопольная служба совместно с Правительством РФ и профильными министерствами.

Большое внимание также было уделено вопросам газификации регионов и подключения жителей к газу.

При непосредственном участии ФАС России Правительством Российской Федерации принята дорожная карта, которая направлена на совершенствование процедур подключения к газораспределительным сетям. «В реализации дорожной карты участвуют многие министерства и ведомства. Нашей целевой задачей является снижение сроков включения потребителей к газораспределительным сетям. В 2017 году мы должны прийти к целевым показателям и практически в два раза сократить сроки подключения потребителей к газораспределительным сетям во всех регионах России и в Пермском крае в том числе», - сообщил Дмитрий Махонин.

ФАС России разработала новую систему оплаты технологического присоединения. Не менее важной задачей является совершенствование систем учета информации для потребителей. Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что подключение новых потребителей к газу является также целевой задачей субъектов естественных монополий в данной сфере и ее дочерних обществ, газораспределительных организаций.

Подводя итоги выступления, Дмитрий Махонин отметил, что 2017 год станет годом исполнения амбициозных задач. «И мы, конечно же, рассчитываем на помощь как со стороны наших коллег из министерства энергетики, так и из министерства экономического развития. И выскажу надежду, что у нас должно все получиться», - сообщил Дмитрий Махонин.