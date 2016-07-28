Злостного неплательщика алиментов приставы устроили к себе на службу

Тридцатипятилетний житель Екатеринбурга Александр ежемесячно обязан выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребенку в размере ¼ части заработной платы или иного дохода.

Однако мужчина долгое время не трудоустраивался и иной материальной помощи своей дочери также не оказывал. Все заработки его были случайными.

На приеме у судебного пристава-исполнителя для вручения предупреждения об уголовной ответственности, должник пообещал встать на путь исправления и заявил, что в ближайшее время готов выплатить причитающиеся дочери алименты, а также озадачиться официальным трудоустройством, пояснив, что не производит оплату алиментных платежей по причине отсутствия работы, сообщили ИА DixiNews в Отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области.

Судебный пристав-исполнитель выяснила, кем может работать Александр и предложила должнику обратиться в отдел кадров УФССП России по Свердловской области. В настоящее время мужчина трудоустроен водителем в одном из районных отделов судебных приставов УФССП России по Свердловской области и работает без нареканий. Судебным приставом-исполнителем Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга вынесено постановление об обращении взыскания на доходы должника и направлено в бухгалтерию.