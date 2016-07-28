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Никита Белов
1 Февраля, 2017 11:33
Злостного неплательщика алиментов приставы устроили к себе на службу
Екатеринбург, 01 Февраля - DIXINEWS.
Тридцатипятилетний житель Екатеринбурга Александр ежемесячно обязан выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребенку в размере ¼ части заработной платы или иного дохода.
Однако мужчина долгое время не трудоустраивался и иной материальной помощи своей дочери также не оказывал. Все заработки его были случайными.
На приеме у судебного пристава-исполнителя для вручения предупреждения об уголовной ответственности, должник пообещал встать на путь исправления и заявил, что в ближайшее время готов выплатить причитающиеся дочери алименты, а также озадачиться официальным трудоустройством, пояснив, что не производит оплату алиментных платежей по причине отсутствия работы, сообщили ИА DixiNews в Отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области.
Судебный пристав-исполнитель выяснила, кем может работать Александр и предложила должнику обратиться в отдел кадров УФССП России по Свердловской области. В настоящее время мужчина трудоустроен водителем в одном из районных отделов судебных приставов УФССП России по Свердловской области и работает без нареканий. Судебным приставом-исполнителем Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга вынесено постановление об обращении взыскания на доходы должника и направлено в бухгалтерию.
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