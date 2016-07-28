Общество

Никита Белов
1 Февраля, 2017 11:33

Злостного неплательщика алиментов приставы устроили к себе на службу

Судебный пристав.
Источник фото: https://dixinews.ru
Екатеринбург, 01 Февраля - DIXINEWS.

Тридцатипятилетний житель Екатеринбурга Александр ежемесячно обязан выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребенку в размере ¼ части заработной платы или иного дохода.

Однако мужчина долгое время не трудоустраивался и иной материальной помощи своей дочери также не оказывал. Все заработки его были случайными.

На приеме у судебного пристава-исполнителя для вручения предупреждения об уголовной ответственности, должник пообещал встать на путь исправления и заявил, что в ближайшее время готов выплатить причитающиеся дочери алименты, а также озадачиться официальным трудоустройством, пояснив, что не производит оплату алиментных платежей по причине отсутствия работы, сообщили ИА DixiNews в Отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области.

Судебный пристав-исполнитель выяснила, кем может работать Александр и предложила должнику обратиться в отдел кадров УФССП России по Свердловской области. В настоящее время мужчина трудоустроен водителем в одном из районных отделов судебных приставов УФССП России по Свердловской области и работает без нареканий. Судебным приставом-исполнителем Железнодорожного районного отдела города Екатеринбурга вынесено постановление об обращении взыскания на доходы должника и направлено в бухгалтерию.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Итоговое сочинение 1 февраля написали более 20 тысяч человек
В Прикамье в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" помогут активистам
Минздрав Прикамья сообщил об успехах диспансеризации населения

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итоговое сочинение 1 февраля написали более 20 тысяч человек
Москва, 01 Февраля, 13:58.
УФАС: Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза
Екатеринбург, 01 Февраля, 11:33.
Злостного неплательщика алиментов приставы устроили к себе на службу
Пермь, 01 Февраля, 11:11.
В Прикамье в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" помогут активистам
Москва, 01 Февраля, 10:59.
Сергей Качаев: за системой «НаДальнийВосток.РФ» осуществляется почасовой контроль
Пермь, 01 Февраля, 07:18.
Прикамье направит 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
Москва, 31 Января, 22:34.
Эксперты РЭУ: рубль близок к границам текущего укрепления
Пермь, 31 Января, 20:42.
Минздрав Прикамья сообщил об успехах диспансеризации населения
Нижний Новгород, 31 Января, 18:28.
Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе снизилось за год на 3,2%
Москва, 31 Января, 16:18.
Продажи абонементов в российских филармониях стартуют 1 февраля
Москва, 31 Января, 14:10.
Глава Минтруда РФ Максим Топилин обсудил с членами Совета Федерации социальную политику
Пермь, 31 Января, 14:04.
"Дальневосточный гектар" стал доступным для пермяков
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия