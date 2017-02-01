Общество

Никита Белов
1 Февраля, 2017 11:11

В Прикамье в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" помогут активистам

Источник фото: sever.lg.ua
Пермь, 01 Февраля - DIXINEWS.

1 февраля стартует краевой этап приема заявок в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

В конкурсе могут принять участие жители всех муниципальных образований Пермского края. Гражданам необходимо создать инициативную группу, подготовить проект и отправить в его на конкурс в министерства территориального развития.

Как сообщили ИА DixiNews в Министерстве территориального развития Пермского края, конкурс осуществляется в два этапа: на муниципальном уровне и на уровне региона. По итогам муниципального этапа территория сможет представить до 4 заявок на краевой уровень конкурса. Сроки приема заявок на уровне края: с 1 февраля до 31 марта включительно.

Финансирование проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников: краевой и местный бюджеты, денежные средства населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По решению жителей в территориях могут быть реализованы такие проекты, как строительство детского городка, спортивной площадки, ремонт тротуаров.

- Такой подход позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, достигнуть последующей бережной эксплуатации и содержания построенных объектов. Проект призван помочь муниципалитетам решать существующие проблемы местного значения, развивать местную инфраструктуру. «Инициативное бюджетирование» направлено на развитие диалога между властью и жителями, - отметил Первый заместитель Председателя Правительства-министр территориального развития Роман Кокшаров.

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