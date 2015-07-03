Сергей Качаев: за системой «НаДальнийВосток.РФ» осуществляется почасовой контроль

С 1 февраля «дальневосточный гектар» может получить любой россиянин. Воспользоваться такой возможностью можно до 2025 года. Земля предоставляется бесплатно на 5 лет. В случае ее освоения гектар можно будет оформить в собственность или аренду.

По словам заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, «за время реализации проекта проделана большая работа регионами Дальнего Востока, Россреестром по подготовке к реализации третьего этапа».

«Обучены более 12 тысяч сотрудников уполномоченных органов, была проведена техническая модернизация соответствующих подразделений. Сейчас полная мобилизация всех сил, осуществляется ежедневный почасовой контроль хода реализации проекта на Дальнем Востоке, осуществляется оперативное реагирование на все возможные ситуации, стараемся их максимально быстро отрабатывать. Сейчас Дальний Восток готов к реализации этого проекта и первые результаты уже есть», – сказал Сергей Качаев.

Он отметил, что «по состоянию на 8 утра (московского времени) общее количество заявок за время реализации третьего этапа закона – более 1400».

«Это очень неплохой результат, но, я думаю, когда в Москве наступить утро, количество заявок, обращений и просмотров сайта НаДальнийВосток.РФ кратно возрастет. По нашим оценкам, основной спрос приходится на Москву и регион, а также на Санкт-Петербург - до половины граждан, которые обращаются через сайт, именно из этих регионов. Также большой интерес с территории Краснодарского края. Именно южные регионы проявляют интерес к дальневосточным землям, – уточнил он, – По нашим оценкам, это обусловлено тем, что земли свободной для развития бизнеса на юге России мало и предприимчивые работящие люди ищут возможность приложить свои усилия на дальневосточной земле. Также интерес проявили уральские регионы. Думаю, в течение ближайших 3-4 дней мы составим рейтинг регионов, которые проявляют наибольший интерес к «дальневосточному гектару».

Замминистра подчеркнул, что Дальний Восток ждет новых жителей.

«Мы рассчитываем на наиболее активные слои населения. По статистике сайта НаДальнийВосток.РФ 43% всех людей, которые заходят на этот сайт, находятся в возрасте от 25 до 34 лет. Это наиболее активные в социальном и экономическом плане люди. Для освоения «дальневосточного гектара» понадобятся и силы, и время, и опыт, и деньги – и это как раз та группа людей, которые имеет все это», – прокомментировал Сергей Качаев начало третьего этапа реализации программы «дальневосточный гектар».