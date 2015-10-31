Прикамье направит 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок

В 2017 году краевой бюджет направит 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок.

В 2017 году Министерством транспорта Пермского края запланированы воздушные перевозки на условиях предоставления субсидии из краевого бюджета по 6 маршрутам: из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгород, Краснодара, Новосибирска и Волгограда с частотой 2 рейса в неделю.

В этом году в перечень субсидируемых маршрутов, размещенный на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, не вошел ни один из названных маршрутов. В связи с этим глава региона Виктор Басаргин поддержал предложение Министерства транспорта Пермского края рассмотреть возможность субсидирования авиарейсов без участия федерального софинансирования.

На сегодняшний день проект постановления Правительства Пермского края, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям воздушного транспорта, на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории страны проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Как пояснили в Министерстве транспорта края, планируемый срок принятия постановления - март 2017 года.

Добавим, в Пермском крае реализуется государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы», в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу на территории Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета. На данные цели из бюджета Пермского края в 2016 году было направлено 51,35 млн руб. Субсидируемые авиаперевозки осуществлялись тремя перевозчиками в 8 направлениях: из Перми до Кирова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Казани, Нижнекамска (в одном направлении), из Перми до Краснодара и Новосибирска (в обе стороны). В этих направлениях было перевезено порядка 18,8 тысяч человек.