Минздрав Прикамья сообщил об успехах диспансеризации населения

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, в прошлом году диспансеризацией было охвачено 417 577 жителей Пермского края, в ее проведении приняли участие 88 медицинских организаций Пермского края.

Чтобы провести обследование жителей труднодоступных и удаленных от поликлиник территорий, по заданию краевого Минздрава медицинские учреждения использовали мобильные формы работы.

В деревни и поселки приезжали выездные бригады врачей-специалистов, направлялись передвижные ФАПы и комплексы для диспансеризации, мобильные Центры здоровья, санитарные автомобили. С помощью выездных форм диспансеризации осмотрено 20 715 человек.

У 72,4% взрослых жителей Прикамья, прошедших диспансеризацию в прошлом году, выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Нерационально питаются 32,3% пациентов, курят 13,4%, имеют повышенное артериальное давление 21%, недостаточно физически активны 21,7%. Избыточная масса тела зафиксирована у 43%, повышенный уровень холестерина в крови – у 8,7% и др. Эти факторы могут спровоцировать развитие хронических неинфекционных заболеваний. К ним относятся сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания и сахарный диабет. Надо помнить, что именно они удерживают лидирующие позиции среди причин инвалидности и преждевременной смертности населения России.

В то же время врачи отмечают, что в большинстве случаев граждане могут избежать ряда осложнений, если будут вести здоровый образ жизни, правильно питаться, откажутся от вредных привычек и т.д.

В ходе диспансеризации были определены группы состояния здоровья пациентов. Так, у 27,6% граждан, завершивших диспансеризацию, не выявлены хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития, и эти пациенты отнесены к первой группе здоровья. Риск развития хронических неинфекционных заболеваний обнаружен у 18,3% пациентов – это вторая группа здоровья. И 54,1% - это граждане с заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, они отнесены к третьей группе здоровья.

По итогам диспансеризации отмечено, что большинство участковых врачей поликлиник активно проводят диспансерное наблюдение прикрепленных пациентов, что помогает вовремя выявить угрозу обострения хронического заболевания. Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся на диспансерном наблюдении, в Пермском крае в среднем составляет 30,4%, при этом в Российской Федерации – 25%.