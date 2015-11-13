Эксперты РЭУ: рубль близок к границам текущего укрепления

В начале 2017 года российский рубль растет относительно доллара США годовыми темпами свыше 20%. Это рекордные значения его укрепления за последние годы.

Однако эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова склонны рассматривать текущую динамику как техническую коррекцию, аналогичную той, что наблюдалась после обвала национальной валюты в 2014–2015 годах.

В 2016 году в краткосрочных интервалах корреляция между нефтяными ценами и курсом рубля периодически ослабевала, поэтому в ходе биржевых торговых сессий иногда происходили разнонаправленные движения стоимости черного золота и российской валюты. Но в долгосрочном интервале последняя не преодолела высокой зависимости от конъюнктуры нефтяного рынка. Прогноз подготовлен лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова, под руководством к.э.н. Д.В. Домащенко, сообщили ИА DixiNews в пресс-службе вуза. Полный текст исследования доступен на сайте РЭУ.

«Если проанализировать отклонение рубля от трендовых значений динамики нефтяных цен за последние три года, то мы увидим, что оно не выходило за пределы 10-процентного коридора как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления», – напоминает доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

По его мнению, рубль близок к границам текущего укрепления. «Крепкий рубль при слабой нефтяной конъюнктуре крайне невыгоден экспортерам российского сырья», – отмечает эксперт. По его мнению, высока вероятность усиления давления на Банк России в целях возвращения к практике валютных интервенций для стабилизации краткосрочных колебаний курса рубля.

При управляемом курсе правительству проще прогнозировать параметры федерального бюджета, но для экономики политика валютного коридора скорее вредна, считает Денис Домащенко. «Неспособность Центрального банка при текущем валютном режиме противостоять спекулянтам в конечном итоге только увеличит недоверие к рублю и поднимет его волатильность. В этом смысле борьба с краткосрочными спекулянтами чревата потерей системной стабильности национальной денежной единицы, добиться которой отчасти удалось в ушедшем году», – полагает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова.