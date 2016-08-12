Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе снизилось за год на 3,2%

Жители Приволжского федерального округа потребили в 2016 году 263,2 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко.

Как выяснили эксперты образовательной программы «Три молочных продукта в день» Союзмолоко, это на 3,2% меньше, чем в 2015 году, когда уровень потребления составил 272 кг на душу населения.

В 2010 году потребление при этом составляло 285 кг на душу населения. Норма Всемирной организации здравоохранения сохраняется на уровне 325 кг молочных продуктов в пересчете на молоко в год, напоминают специалисты программы.

Лидером по падению уровня потребления стала Саратовская область, где этот показатель за год снизился на 9,8%. На втором месте - Республика Марий Эл со снижением потребления на 2,6%, на третьем - Нижегородская область с сокращением на 1,9%. Падение показали также Башкортостан (-0,9%), Удмуртия (-1,1%), Кировская (-1,4%), Пензенская (-0,6%) и Ульяновская (-0,3%) области.

Шесть субъектов ПФО все же показали рост потребления по итогам года: Мордовия увеличила показатель на 1,9%, Татарстан - на 0,9%, Чувашия - на 0,3%, Пермский край - на 0,4%, Оренбургская область - 0,5%, Самарская область - 0,1%.

«Приволжский округ традиционно являлся не только регионом высокого производства молока, но и высокого потребления, однако в последние годы мы отмечаем серьезное падение потребления молочных продуктов», - пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко. По его словам, причина кроется как в том, что покупательская способность населения упала, так и в том, что потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день, а именно три порции молочных продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.