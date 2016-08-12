Экономика

Никита Белов
31 Января, 2017 18:28

Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе снизилось за год на 3,2%

Молочные продукты.
Источник фото: https://dixinews.ru
Нижний Новгород, 31 Января - DIXINEWS.

Жители Приволжского федерального округа потребили в 2016 году 263,2 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко.

Как выяснили эксперты образовательной программы «Три молочных продукта в день» Союзмолоко, это на 3,2% меньше, чем в 2015 году, когда уровень потребления составил 272 кг на душу населения.

В 2010 году потребление при этом составляло 285 кг на душу населения. Норма Всемирной организации здравоохранения сохраняется на уровне 325 кг молочных продуктов в пересчете на молоко в год, напоминают специалисты программы.

Лидером по падению уровня потребления стала Саратовская область, где этот показатель за год снизился на 9,8%. На втором месте - Республика Марий Эл со снижением потребления на 2,6%, на третьем - Нижегородская область с сокращением на 1,9%. Падение показали также Башкортостан (-0,9%), Удмуртия (-1,1%), Кировская (-1,4%), Пензенская (-0,6%) и Ульяновская (-0,3%) области.

Шесть субъектов ПФО все же показали рост потребления по итогам года: Мордовия увеличила показатель на 1,9%, Татарстан - на 0,9%, Чувашия - на 0,3%, Пермский край - на 0,4%, Оренбургская область - 0,5%, Самарская область - 0,1%.

«Приволжский округ традиционно являлся не только регионом высокого производства молока, но и высокого потребления, однако в последние годы мы отмечаем серьезное падение потребления молочных продуктов», - пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко. По его словам, причина кроется как в том, что покупательская способность населения упала, так и в том, что потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день, а именно три порции молочных продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Прикамье направит 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
Эксперты РЭУ: рубль близок к границам текущего укрепления
Эксперты оценили «натуральное» ОСАГО: кто выиграет, а кто проиграет?

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итоговое сочинение 1 февраля написали более 20 тысяч человек
Москва, 01 Февраля, 13:58.
УФАС: Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза
Екатеринбург, 01 Февраля, 11:33.
Злостного неплательщика алиментов приставы устроили к себе на службу
Пермь, 01 Февраля, 11:11.
В Прикамье в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" помогут активистам
Москва, 01 Февраля, 10:59.
Сергей Качаев: за системой «НаДальнийВосток.РФ» осуществляется почасовой контроль
Пермь, 01 Февраля, 07:18.
Прикамье направит 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
Москва, 31 Января, 22:34.
Эксперты РЭУ: рубль близок к границам текущего укрепления
Пермь, 31 Января, 20:42.
Минздрав Прикамья сообщил об успехах диспансеризации населения
Нижний Новгород, 31 Января, 18:28.
Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе снизилось за год на 3,2%
Москва, 31 Января, 16:18.
Продажи абонементов в российских филармониях стартуют 1 февраля
Москва, 31 Января, 14:10.
Глава Минтруда РФ Максим Топилин обсудил с членами Совета Федерации социальную политику
Пермь, 31 Января, 14:04.
"Дальневосточный гектар" стал доступным для пермяков
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия