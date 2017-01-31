Продажи абонементов в российских филармониях стартуют 1 февраля

Первого февраля российские филармонии начинают абонементную кампанию концертного сезона 2017/2018.

Одновременно с Московской продажи стартуют в Свердловской, Белгородской, Омской, Оренбургской, Приморской, Ростовской и Рязанская филармониях.

Кроме того, к программе подключились Уральский центр народного творчества и две площадки северной столицы — Санкт-Петербургская капелла и Концертный зал Яани Кирик. В общей сложности они подготовили более 200 тысяч абонементов, учитывающих разнообразные музыкальные вкусы и пристрастия слушателей.

Как рассказал директор Московской филармонии Алексей Шалашов, идея одновременной продажи абонементов родилась на одном из собраний с участием представителей крупнейших филармоний страны.

«Формировать большое количество концертов на несколько месяцев вперед - очень непросто, это большая профессиональная работа, требующая плотного взаимодействия с большим количеством артистов, коллективов, но, тем не менее, многие откликнулись», - отметил он.

«Мы видим, что уже начал формироваться пул концертных организаций России, которые 1 февраля запускают продажи абонементов. Это еще один признак роста интереса к классической музыке, а также серьезный стимул для развития всей филармонической сферы», - сказал Алексей Шалашов. Он также выразил уверенность, что идея получит дальнейшее развитие и даст импульс другим концертным организациям присоединиться к этой инициативе.

«Единый день старта продаж свидетельствует о кардинальной «перестройке» всей филармонической системы в пользу её большей обращенности к слушателю, потому что увеличивается период, когда люди могут приобретать абонементы. Кроме того, это способствует более активному взаимодействию с большим количеством зарубежных музыкантов, поскольку не секрет, что за рубежом планирование начинается значительно раньше», - отметил директор Московской филармонии.

Последние годы абонементная система российских филармоний активно развивается, а их аудитория постоянно растет. Востребованность абонементов говорит о готовности публики планировать свой культурный досуг на год вперед. К тому же такая покупка — выгодная инвестиция: держатели абонементов получают значительную скидку по сравнению с покупателями отдельных билетов.

В прошлом сезоне в Московской филармонии было продано более 100 тысяч абонементов - это абсолютный рекорд за все время существования концертной организации.

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский:

«Ранние продажи абонементов дают больше возможностей, так как перед началом сезона в запасе больше времени, больше возможностей довести информацию до людей. Мы всегда старались начинать продажи как можно раньше, но пример Московской филармонии вдохновил нас еще более серьёзно сдвинуть начало продаж. Это прекрасная возможность показать всей стране, что мы едины, работаем для людей, но также это большой шаг в объединении филармоний в масштабах России. Такой шаг впервые сделан в этом году, и я очень благодарен Московской филармонии и Алексею Алексеевичу (директор Московской филармонии – прим. ред.) лично за то, что он поддержал эти предложения, и многое сделал для того, чтобы все получилось. Мы предлагаем зрителям 48 абонементов. Кроме того, около 40 абонементов предлагают наших филиалы в области, где продажи абонементов стартуют 10 февраля».

Директор Оренбургской филармонии Ирина Кирсанова:

«Мы сразу откликнулись на предложение Московской филармонии присоединиться к началам их продаж. Хотелось бы выразить огромную признательность Алексею Алексеевичу, поскольку это воплощение того, что сказано о формировании единого концертного пространства в Концепции Минкультуры России о развитии концертной деятельности.

Мы рады представить свои коллективы, представить солистов Московской филармонии, ведущих музыкантов России. Это очень важно, поскольку наша главная миссия – обеспечить зрителям в регионах возможность получить тот же художественный продукт, что получает московский зритель. Долгое время этого не было, долгое время абонементных систем вообще не существовало в ряде филармоний. В нашей организации, например, она начала восстанавливаться 15 лет назад. Нам очень приятно, что наши столичные коллеги нам помогают, фактически напоминая о том, что мы едины в деле просвещения, в академическом искусстве и сохранении национальных коллективов. Кстати, мы уже открыли онлайн-продажи, и зрители имеют возможность приобрети абонементы на нашем сайте».

Директор Рязанской областной филармонии Галина Соколова:

«В последние несколько лет филармоническое сообщество пыталось выработать механизм, который привел бы к увеличению посещаемости филармонических концертов. Для этого есть много инструментов, и один из самых действенных – получить гарантированного зрителя через систему продаж абонементов. Например, Рязанская филармония только 5 лет назад возобновила абонементную систему, и мы уже видим колоссальные результаты. Это и создание Клуба друзей филармонии, и увеличение количества постоянных зрителей, и ежегодное повышение заполняемости залов. Абонемент на следующий сезон выгоден покупателю, и, кроме того, наличие ранних продаж помогает занять культурную нишу в сообществе граждан, которые ценят классическую музыку. В этом году мы выходим с 20 абонементами, это 66 концертов. Запуская продажи в один день, мы демонстрируем наши общие усилия в просвещении, продвижении и популяризации академической музыки».