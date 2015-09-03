Глава Минтруда РФ Максим Топилин обсудил с членами Совета Федерации социальную политику

Сегодня Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин принял участие в расширенном заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике.

В качестве ключевой задачи на этот год глава Минтруда России отметил тему приближения минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. По его мнению, решение этого вопроса лежит в переходе к регионализации МРОТ.

«Мы хотим и планировали, у нас есть такие поручения Правительства, решить вопрос, связанный с приближением минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионах, – сказал Министр. – Эта конструкция заработает только тогда, когда будет осуществлен переход на некую регионализацию минимального размера оплаты труда».

«Если мы говорим о соответствии МРОТ прожиточному минимуму, то прожиточный минимум отражает все моменты, связанные со стоимостью жизни, и тогда это региональный показатель. В противном случае… я все время привожу в пример те регионы, в которых прожиточный минимум ниже среднероссийского. Таких регионов очень много. Это регионы средней полосы, Северного Кавказа. Если установить МРОТ по прожиточному минимум в среднем по Российской Федерации, то в этих регионах будут просто неконкурентные условия, высокие требования к заработной плате. Там большой удельный вес занимает сельское хозяйство, где заработные платы еще не достаточно высокие и отстают от средних показателей», – рассказал Максим Топилин.

Он напомнил, что в Государственной Думе создана рабочая группа, которая в ближайшее время начнет работать, и высказал предложение о проработке регионального аспекта с членами Совета Федерации.

Глава Минтруда России также обратил внимание, что вопрос доведения МРОТ до прожиточного минимума не относится к теме северных надбавок и районных коэффициентов. «Мы неоднократно заявляли, что северные надбавки и районные коэффициенты будут сохранены и никаких изменений ни в трудовое законодательство, ни в какие-то акты Правительства вноситься не будут. Ничего в этой части не предполагаем менять, – подчеркнул он. – При этом мы сейчас внесли в правительство законопроект, который предусматривает, что инспекциям по труду можно будет проверять вопросы, связанные с северными надбавками и иными тарифно-квалификационными справочниками и списками, несмотря на то, что это утверждено советскими нормативными актами».

Говоря о теме повышения заработных плат отдельным категориям работников бюджетного сектора, Министр Максим Топилин отметил, что с 1 января 2018 года в обязательном порядке должны быть обеспечены нормы соответствующих Указов Президента. «Этот год, 2017, будет ключевым для выполнения указов Президента по повышению заработных плат отдельных категорий работников бюджетного сектора – это врачи, учителя, педагоги детских садов, социальные работники, преподаватели высших учебных заведений. С 1 января 2018 года в обязательном порядке должны быть обеспечены нормы указа: 100 и 200%», – сказал он.

По словам главы Минтруда России, в решении вопроса повышения заработной платы работникам бюджетного сектора экономики будет оказана поддержка из федерального бюджета. «Дотации федерального бюджета регионам в 2017-2019 годах составят 40, 50, 50 млрд рублей соответственно», – отметил руководитель министерства.

Максим Топилин также проинформировал, что Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым подписан пакет дополнительных мер по поддержке экономики более чем на 100 млрд рублей на 2017 год. «Это в основном поддержка автопрома, производства вагонов, различных предприятий легкой промышленности, сельхозмашиностроения. То есть мы пошли путем поддержки регионов в точечном режиме», – рассказал он, отметив, что вопрос о необходимости выделения дополнительных средств на программы поддержки рынка труда в 2017 году прорабатывается.

«Мы исходим из того, что все-таки пока ситуация является спокойной. Если будут возникать какие-то точечные необходимости поддержки регионов по занятости, тогда мы будем оперативно рассматривать с министерствами. Мы готовы от вас эти сигналы принимать», – отметил Министр.

Максим Топилин напомнил, что «в прошлом году такие программы реализовали 34 региона, более 100 тысяч человек приняли участие: это и обучение, и временная занятость, и поддержка рабочих мест для тех, кто переводится на другое предприятие». По словам Министра, в 2017 году также будет продолжена работа по легализации неформальной занятости. «Мы работаем с точки зрения инспекций по труду, стыковки с данными Пенсионного фонда о том, поступают страховые взносы за этих людей или не поступают. За прошлые периоды мы собрали дополнительно в Пенсионный фонд за счет этой работы более 20 миллиардов рублей», – сообщил он.

Максим Топилин также рассказал о том, что Минтруд России участвует в подготовке законопроекта об определении статуса самозанятых граждан (ответственный – Минюст России). «Есть соответствующее поручение Правительства Минюсту, Минтруду и Минфину, и нам в этом году нужно сделать окончательный шаг юридически «разрулить» все эти коллизии, которые пока еще остаются в законодательстве», – сказал он.

Министр предположил, что самозанятые могут юридически получить «некий третий статус», отметив, что «это не предпринимательская деятельность, потому что большинство из них занимаются не извлечением прибыли, а просто оказывают какую-то услугу, то есть они зарабатывают себе просто на жизнь и не инвестируют никуда ничего. И это не трудовая деятельность, потому что очень сложно понять, как в таком случае фиксировать режимы труда и отдыха, отпуск».

«Нам кажется, что придется некие поправки и Трудовой кодекс внести, чтобы однозначно сказать, что это не ТК, чтобы инспекции не проверяли и так далее, – сказал глава Минтруда России. – Важно, чтобы все эти люди, которых освобождают от страховых взносов, не остались без пенсионных прав, без прав на медицинскую помощь».

«В чисто юридическом понимании предпринимательства, ответственности, санкций, обязательств, которые сейчас существуют, да, скорее всего, это третий сектор, но нам нужно обязательно о двух вещах договориться: первое, это то, что связано с взносами, потому что, как я уже сказал, будет странно, если мы не сможем этой темой воспользоваться как одним из элементов легализации, потому что это окошко, – сказал Максим Топилин. – Надо садиться и договариваться. Есть же решение пока на два года их освободить, но через два года надо как-то с этим разбираться, и надо это делать сейчас, чтобы люди понимали, как действовать. Странно, если за них регионы будут платить как за неработающих, мне так кажется».

На заседании также был поднята тема социального обслуживания населения.

«Мы сейчас занимаемся программами, связанными с улучшением качества социального обслуживания, постепенным уходом от ветхих и аварийных зданий в социальной сфере, решением проблем очереди», – сказал Максим Топилин. «Для этого плотно работаем с соответствующими проектными организациями. Нам бы очень хотелось заглянуть вперед и создать прообраз учреждения социального обслуживания на будущее по аналогии с проектом Минобрнауки – школами будущего, – заявил Министр. – Сейчас мы готовим такие проекты».

Министр также напомнил, что законодательством предусмотрена поддержка проектов государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания населения.

«В этом году с Московской областью у нас будет первый пилот, когда заработает инструмент поддержки проекта частного инвестора из федерального бюджета в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту, взятому на проект в сфере социального обслуживания населения», – отметил он. Размер субсидии из федерального бюджета на эти цели составит более 50 миллионов рублей.

Максим Топилин затронул вопрос оценки населением качества услуг, предоставляемых учреждениями социальной сфер. «Постепенно разворачиваются механизмы независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере. Есть положительные примеры принятия мер по улучшению ситуации: вводится система рейтингов, премирование по результатам оценки, – сообщил он. – Сейчас перед нами стоит задача тиражирования лучших практик».

Глава Минтруда России также проинформировал сенаторов о реализации государственной программы «Доступная среда», направленной на повышение доступности среды и услуг для инвалидов.

«До 1 марта мы должны заключить с регионами необходимые соглашения по Госпрограмме «Доступная среда», чтобы они получили софинансирование из федерального бюджета, – отметил Максим Топилин. – Прошу вас взять на контроль этот вопрос в своих субъектах». В 2017 году в федеральном бюджете на софинансирование региональных программ по созданию доступной среды предусмотрено почти 2,3 миллиарда рублей.

«В этом году мы начинаем эксперимент по выработке стандартных, единых подходов к реабилитации инвалидов, ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, – заявил Максим Топилин. – В пилотных регионах, Пермском крае и Свердловской области, пройдет отработка новых подходов».

Министр также представил предварительные данные Росстата по основным демографическим показателям.

«По 11 месяцам прошлого года сохраняется позитивная тенденция по естественному приросту населения. В целом по 2016 году Росстат пока подводит итоги, – отметил Министр. – Но надо сказать, что за последние три года население страны увеличилось более чем на 80 тысяч человек с точки зрения только естественного прироста».

По его словам, достаточно большое количество регионов сохраняют естественный прирост и позитивную динамику по рождаемости.

«Это говорит о том, что, если применять правильно меры поддержки, то даже несмотря на сокращение количества женщин в репродуктивном возрасте до 2030 года, когорта женщин от 20 до 39 лет уменьшится более чем на четверть, очень важно правильно расставлять акценты», – подчеркнул глава Минтруда России. При этом сохраняется тенденция увеличения возраста матери при рождении первенца. Если в 2012 году средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 25 лет, то в 2015 году – 25,5 года.

«В этом году по распоряжению Правительства мы должны утвердить «дорожные» карты регионов с конкретными демографическими показателями, которые нужно будет достичь», – сказал Максим Топилин.

«В регионах, в которых при поддержке федерального бюджета выплачивается пособие на третьего ребенка или последующих детей, суммарные коэффициенты рождаемости за 2013-2015 годы в среднем выросли на 4,5-4,9 %, – рассказал он. – В регионах, в которых такое пособие не введено, суммарный коэффициент снижается». В 2017 году 50 регионов получают софинансрование из федерального бюджета на выплату пособий на третьего ребенка.

«Нам с вами нужно уделить особое внимание регионам, которые отменяют пособие на третьего ребенка, когда прекращается софинансирование из федерального бюджета. Такого быть не должно», – подчеркнул глава Минтруда России.