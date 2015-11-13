"Дальневосточный гектар" стал доступным для пермяков

С 1 февраля жители Прикамья могут оформить заявление на «дальневосточный гектар» в Кадастровой палате и МФЦ.

С 1 февраля стартует третий этап реализации Федерального закона от 11.05.2016 № 119-ФЗ, которым предусмотрена возможность получения земельных участков на территории Дальнего Востока всеми гражданами Российской Федерации. Ранее эта возможность была обеспечена только для жителей Дальнего Востока.

Согласно закону каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли её можно будет взять в аренду на срок до 49 лет или получить в собственность бесплатно.

Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», необходимо, выбрав на карте или кадастровом плане территории интересующий участок, подать заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность. Затем заявление поступит в Уполномоченный орган, который осуществит подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.

Жители Прикамья могут подать заявление на получение «дальневосточного гектара» следующими способами:

- в электронном виде посредством федеральной информационной системы «На Дальний Восток» на сайте: Надальнийвосток.рф. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на данном сайте, или пройти авторизацию через Единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru. Для авторизации необходим СНИЛС, либо номер телефона, либо ключ электронно-цифровой подписи;

- в офисах Кадастровой палаты по Пермскому краю. На территории города Перми заявление в бумажном или электронном виде можно подать в Межрайонном отделе по адресу: ул. Дзержинского, 35 (в районе станции Пермь II).

На территории края заявления будут приниматься в следующих офисах: Территориальный отдел № 1 (рабочие места по г. Березники), Территориальный отдел № 1 (рабочие места по Губахинскому району), Территориальный отдел № 2 (рабочие места по Чайковскому району), Территориальный отдел № 2 (рабочие места по Чернушинскому району), Территориальный отдел № 3 (рабочие места по Кунгурскому району), Территориальный отдел № 4 (рабочие места по Чусовскому району), Территориальный отдел № 4 (рабочие места по Лысьвенскому району), Территориальный отдел № 5 (рабочие места по Ординскому району), Территориальный отдел № 5 (рабочие места по Осинскому району), Территориальный отдел № 6 (рабочие места по г. Кудымкару и Кудымкарскому району), Территориальный отдел № 6 (рабочие места по Карагайскому району), Территориальный отдел № 7 (рабочие места по Верещагинскому району), Территориальный отдел № 7 (рабочие места по Очерскому району), Территориальный отдел № 7 (рабочие места по Большесосновскому району), Территориальный отдел № 8 (рабочие места по Краснокамскому району), Территориальный отдел № 8 (рабочие места по Нытвенскому району).