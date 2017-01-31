Власть

Никита Белов
31 Января, 2017 10:58

Лев Кузнецов посетил туристические объекты на курорте Архыз

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов совместно с Главой республики Рашидом Темрезовым и генеральным директором АО «Курорты Северного Кавказа» Олегом Горчевым осмотрели туристическую деревню «Романтик».
Источник фото: dixinews.ru
Черкесск, 31 Января - DIXINEWS.

В ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов совместно с Главой республики Рашидом Темрезовым и генеральным директором АО «Курорты Северного Кавказа» Олегом Горчевым осмотрел туристическую деревню «Романтик».

В настоящее время в спортивной деревне введены в эксплуатацию более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе: 14,8 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. Инвесторами также были введены в эксплуатацию гостиничные объекты на 418 мест размещения.

«Министерство внимательно следит за развитием курорта, мы поддерживаем все новшества, которые расширяют сферу услуг, предоставляемых на «Архызе». В этом году среди таких новшеств можно выделить новую парковочную и прогулочную зоны, а также новый ресторанный комплекс», - отметил Лев Кузнецов.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в свою очередь подчеркнул, что при организации нынешнего зимнего сезона учтены многие замечания и предложения гостей курорта. «На сегодняшний день курорт активно развивается. Наша задача - обеспечить, чтобы это развитие было системным и качественным», - сказал Глава региона.

Напомним, что в период 2017-2019 годов планируется дальнейшее развитие курорта. В частности, на североориентированном склоне туристической деревни «Романтик» предполагается строительство 10,7 км горнолыжных трасс, канатной дороги гондольного типа с несколькими промежуточными станциями, а в туристической деревне «Лунная поляна» - канатной дороги кресельного типа с целью расширения зоны катания для новичков.

Планируется, что к 2021 году на ВТРК «Архыз» будет построено более 32 км горнолыжных трасс, 5 подъемников и 3600 мест размещения в двух туристических деревнях.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
УФАС: Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза
Сергей Качаев: за системой «НаДальнийВосток.РФ» осуществляется почасовой контроль
Глава Минтруда РФ Максим Топилин обсудил с членами Совета Федерации социальную политику

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итоговое сочинение 1 февраля написали более 20 тысяч человек
Москва, 01 Февраля, 13:58.
УФАС: Сроки присоединения жителей к газу должны быть сокращены в два раза
Екатеринбург, 01 Февраля, 11:33.
Злостного неплательщика алиментов приставы устроили к себе на службу
Пермь, 01 Февраля, 11:11.
В Прикамье в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" помогут активистам
Москва, 01 Февраля, 10:59.
Сергей Качаев: за системой «НаДальнийВосток.РФ» осуществляется почасовой контроль
Пермь, 01 Февраля, 07:18.
Прикамье направит 61,35 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
Москва, 31 Января, 22:34.
Эксперты РЭУ: рубль близок к границам текущего укрепления
Пермь, 31 Января, 20:42.
Минздрав Прикамья сообщил об успехах диспансеризации населения
Нижний Новгород, 31 Января, 18:28.
Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе снизилось за год на 3,2%
Москва, 31 Января, 16:18.
Продажи абонементов в российских филармониях стартуют 1 февраля
Москва, 31 Января, 14:10.
Глава Минтруда РФ Максим Топилин обсудил с членами Совета Федерации социальную политику
Пермь, 31 Января, 14:04.
"Дальневосточный гектар" стал доступным для пермяков
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия