Лев Кузнецов посетил туристические объекты на курорте Архыз

В ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов совместно с Главой республики Рашидом Темрезовым и генеральным директором АО «Курорты Северного Кавказа» Олегом Горчевым осмотрел туристическую деревню «Романтик».

В настоящее время в спортивной деревне введены в эксплуатацию более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе: 14,8 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. Инвесторами также были введены в эксплуатацию гостиничные объекты на 418 мест размещения.

«Министерство внимательно следит за развитием курорта, мы поддерживаем все новшества, которые расширяют сферу услуг, предоставляемых на «Архызе». В этом году среди таких новшеств можно выделить новую парковочную и прогулочную зоны, а также новый ресторанный комплекс», - отметил Лев Кузнецов.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в свою очередь подчеркнул, что при организации нынешнего зимнего сезона учтены многие замечания и предложения гостей курорта. «На сегодняшний день курорт активно развивается. Наша задача - обеспечить, чтобы это развитие было системным и качественным», - сказал Глава региона.

Напомним, что в период 2017-2019 годов планируется дальнейшее развитие курорта. В частности, на североориентированном склоне туристической деревни «Романтик» предполагается строительство 10,7 км горнолыжных трасс, канатной дороги гондольного типа с несколькими промежуточными станциями, а в туристической деревне «Лунная поляна» - канатной дороги кресельного типа с целью расширения зоны катания для новичков.

Планируется, что к 2021 году на ВТРК «Архыз» будет построено более 32 км горнолыжных трасс, 5 подъемников и 3600 мест размещения в двух туристических деревнях.