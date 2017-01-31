Сибирская таможня отчиталась за защиту интеллектуальной собственности

В 2016 году сибирскими таможенниками предотвращен ущерб правообладателям на сумму 382 млн рублей.

По результатам деятельности таможенных органов Сибирского таможенного управления (СТУ) в рамках обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности за 2016 год выявлено 656 396 единиц контрафактной продукции, по сравнению, в прошлом году - 693 093.

Среди контрафактных товаров, задержанных таможнями СТУ – запасные части для автомобилей, парфюмерия, консервы, предметы одежды, обувь, игрушки, товары народного потребления.

Всего по итогам мероприятий, проведенных за 2016 год таможнями СТУ возбуждено 468 дел об административных правонарушениях по статье 14.10 «Незаконное использование товарного знака» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 2 дела об АП по статье 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» КоАП РФ.

Кроме того, по выявленным признакам правонарушений, производство по которым отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции других государственных органов, возбуждено 244 дела об АП по статьям 14.10, 7.12 КоАП РФ, 9 уголовных дел по статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и статье 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» Уголовного кодекса Российской Федерации.