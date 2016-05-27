Строительная отрасль России в глубоком кризисе

Количество застройщиков, находящихся в стадии банкротства, по итогам 2016 года увеличилось вдвое, по сравнению с 2015 годом.

Процедуру банкротства проходят 149 компаний, продающих жилье. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Свой комментарий ИА DixiNews по данному вопросу дал эксперт Руководитель проектов Института промышленного и гражданского проектирования «2К» Святослав Славин:

Рост банкротств в строительной отрасли был ожидаем. Проблемы с реализацией объектов в связи со снизившейся покупательской возможностью привели к сокращению денежного оборота в строительстве. С другой стороны, ужесточение требований к заемщикам, в значительной мере сократило доступность банковских кредитов. В совокупности это привело к росту количества банкротов.

Кризис в отрасли стал очевиден еще в 2015 году, когда резко выросло количество банкротов среди компаний подрядчиков – их число увеличилось более чем вдвое. При этом, объемы сдачи жилья в эксплуатацию, за счет проектов, начатых еще до кризиса, удалось увеличить, что несколько смягчило общий негатив по строительной отрасли. В 2016 году такого запаса не осталось – объемы ввода жилья падают, компании банкротятся.

Кризис привел к серьезным изменениям в отрасли. Уход с рынка компаний с низкой эффективностью – один из результатов этих изменений. Кроме того, на рынке идут процессы укрупнения игроков.

Что касается прогнозов на 2017 год, то доходы населения продолжают снижаться, закрылась программа господдержки ипотеки – эти факторы тормозят выход строительной отрасли из кризиса. Поэтому текущий год также будет очень непростым для застройщиков и подрядчиков. Однако перспективы улучшения внешних экономических условий, рост цен на нефть, снижение ставок по кредитам, позволяют надеется, что острую фазу кризиса строительная отрасль все же прошла в 2016 году.