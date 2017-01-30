Общество

Елена Малкова
30 Января, 2017 11:32

В Волгограде впервые прошли гонки на креативных санях

В Волгограде любители зимней езды прокатились на креативных санях.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 30 Января - DIXINEWS.

В Волгограде любители зимней езды прокатились на креативных санях, сообщили в мэрии.

Парадом экипажей и гонками по зимнему парку отметили в выходные жители города фестиваль «Чудо-сани». Мероприятие проводилось впервые и вызвало большой интерес у местных жителей.

В Комсомольском саду участников яркого зимнего мероприятия ждала зрелищная программа. В фестивале могли принять участие все желающие. Единственное условие для участников – оригинально оформить сани и достойно их презентовать. И самое главное, подойти к этому креативно. С этим волгоградцы справились лучшим образом. В зимних гонках принимали участие инопланетный корабль, чудо-трон Деда Мороза, передвижная гусеница, автомобиль и даже гнездо с цыпленком.

Организатором мероприятия выступило муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

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