Общество

Елена Малкова
30 Января, 2017 09:16

Архитекторы из Амстердама представили лучшую концепцию развития Челябинска

Архитекторы из Амстердама представили лучшую концепцию развития исторического центра южноуральской столицы.
Источник фото: pravmin74.ru
Челябинск, 30 Января - DIXINEWS.

Архитекторы из Амстердама представили лучшую концепцию развития исторического центра южноуральской столицы, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На днях в Доме архитектора состоялось подведение итогов всероссийского конкурса на лучшую «Архитектурно-градостроительную концепцию развития исторического центра Челябинска в границах улиц: Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев Кашириных, Российская».

«Спасибо конкурсантам за участие, жюри за кропотливую работу. Теперь наша задача – приступить к реализации лучшего проекта», - сказал глава города Евгений Тефтелев.

Архитектурный конкурс стартовал прошлым летом по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Всего для участия в конкурсе было заявлено 30 компаний-участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Уфы, Томска и даже Амстердама. Самое большое количество работ подготовили челябинские архитекторы.

Перед конкурсантами стояла серьезная задача - создать проект, который сохранит уникальную историческую среду центральной части города.

По итогам конкурса победителем единогласно признан Dе Architekten Cie. International B.V. (Амстердам, Нидерланды). За победу полагается награда в размере 1,5 миллиона рублей. Второе место и 1 млн. 250 тысяч рублей получил ООО «АМ «Атриум» (Москва), третьего места и премии в 1 миллион рублей удостоился Сергей Савчук ArchitectURAL Studio SW (Челябинск).

«Что касается первого места, все знали, что архитектура в Нидерландах – это материал на экспорт. Очень интересный подход в этом проекте, и если в течение пяти лет его реализуют, то Челябинск станет абсолютно новым городом. Самым красивым в России и мире», – сказал президент общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Николай Шумаков.

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