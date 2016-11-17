Общество

Елена Малкова
30 Января, 2017 08:10

В Самаре в рамках празднования 500 дней до старта ЧМ-2018 установят ледяные арт-объекты

В Самаре установят ледяные арт-объекты – футбольный мяч и хэштег #чм2018.
Источник фото: gotoural.com
Самара, 30 Января - DIXINEWS.

30 января в Самаре состоится открытие выставки рисунков «Футбол глазами детей» и скульптур изо льда – футбольного мяча и хэштэга #чм2018, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятия, приуроченные к празднованию 500 дней до старта ЧМ-2018, пройдут на площадке Самарской областной юношеской библиотеки.

Работы по строительству ледяных арт-объектов стартовали в начале года при участии активных жителей города и участников программы «Городские волонтеры» ЧМ-2018.

Сегодня в торжественной обстановке состоится открытие ледяных арт-объектов. В церемонии примет участие заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов» Валерьян Панфилов. Сегодня также состоится награждение лучших волонтеров и участников стройки.

В самой библиотеке откроется выставка рисунков «Футбол глазами детей», будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации волонтеров ЧМ-2018.

Для информации: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Самаре пройдут шесть матчей мирового первенства: четыре матча группового этапа, включая игру с участием российской сборной, 1/8 и 1/4 финала.

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