В Ростове-на-Дону в подпольном цехе изъяли 1.5 тонны опасной красной икры

Полицейские изъяли почти полторы тонны красной икры, не отвечающей требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудниками отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установлено, что двое граждан поставляли на территорию региона красную икру, опасную для здоровья потребителей.

Уточняется, что мужчины организовали фасовку икры в подпольных цехах в Ростове-на-Дону и Таганроге. Икра содержалась в условиях полной антисанитарии, а чтобы поддержать товарный вид продукции злоумышленники использовали опасные химикаты. Фигуранты покупали икру у физических лиц, которые нелегально занимались ее добычей на Дальнем Востоке.

В общей сложности в гараже подозреваемого, на нелегальном складе, а также на территории оптово-продовольственной базы полицейские изъяли около 1.5 тонн красной икры. Кроме того, были изъяты канистры с химическими веществами, упаковки с этикетками популярного бренда, весы, мерные ложки, емкости для смешивания и химической обработки икры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».