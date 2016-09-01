В Нижегородской области заработало первое коллекторское агентство

На днях Управление ФССП России по Нижегородской области выдало первое официальное свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр Службы, сообщает пресс-служба Управления.

Руководитель Управления Игорь Корсаков вручил официальный документ фирме ООО «Бэтта».

Стоит напомнить, что с 1 января этого года Федеральная служба судебных приставов РФ наделена новыми полномочиями по ведению государственного реестра и контролю за деятельностью юридических лиц, которые осуществляют функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и рассмотрению обращений граждан на нарушение их прав и законных интересов,