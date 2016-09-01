Экономика

Елена Малкова
30 Января, 2017 06:48

В Нижегородской области заработало первое коллекторское агентство

Федеральная служба судебных приставов РФ наделена новыми полномочиями по ведению госреестра коллекторских агентств.
Источник фото: dtpochevidets.ru
Нижний Новгород, 30 Января - DIXINEWS.

На днях Управление ФССП России по Нижегородской области выдало первое официальное свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр Службы, сообщает пресс-служба Управления.

Руководитель Управления Игорь Корсаков вручил официальный документ фирме ООО «Бэтта».

Стоит напомнить, что с 1 января этого года Федеральная служба судебных приставов РФ наделена новыми полномочиями по ведению государственного реестра и контролю за деятельностью юридических лиц, которые осуществляют функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и рассмотрению обращений граждан на нарушение их прав и законных интересов,

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Эксперты оценили «натуральное» ОСАГО: кто выиграет, а кто проиграет?
Строительная отрасль России в глубоком кризисе
Порт Оля станет частью Каспийского транспортно-логистического комплекса

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты оценили «натуральное» ОСАГО: кто выиграет, а кто проиграет?
Москва, 30 Января, 13:28.
Строительная отрасль России в глубоком кризисе
Волгоград, 30 Января, 11:32.
В Волгограде впервые прошли гонки на креативных санях
Челябинск, 30 Января, 09:16.
Архитекторы из Амстердама представили лучшую концепцию развития Челябинска
Самара, 30 Января, 08:10.
В Самаре в рамках празднования 500 дней до старта ЧМ-2018 установят ледяные арт-объекты
Ростов-на-Дону , 30 Января, 07:29.
В Ростове-на-Дону в подпольном цехе изъяли 1.5 тонны опасной красной икры
Нижний Новгород, 30 Января, 06:48.
В Нижегородской области заработало первое коллекторское агентство
Пермь, 30 Января, 06:17.
Волейбольный клуб "Прикамье" на выезде обыграл команду из Ставрополья
Новосибирск, 29 Января, 20:39.
В Новосибирске у женщины в декрете изъяли крупную партию наркотиков
Казань, 29 Января, 18:58.
В Татарстане ожидаются сильные морозы и туман
Екатеринбург, 29 Января, 18:28.
Юная вокалистка из Екатеринбурга завоевала Гран-при в Объединенных Арабских Эмиратах
Белгород, 28 Января, 16:51.
В Белгородской области открылся Музей бронетанковой техники
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия