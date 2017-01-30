Волейбольный клуб "Прикамье" на выезде обыграл команду из Ставрополья

В минувшие выходные волейбольный клуб "Прикамье" провел первые выездные матчи в новом году.

Выезд на Ставрополье получился удачным.

Пермяки дважды обыграли команду "Трансгаз-Ставрополь" из Георгиевска. В первый игровой день 14 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" матч получился крайне упорным, дело дошло до тай-брейка - 2:3 (25:23, 22:25, 25:13, 20:25, 11:15). Но на следующий день "Прикамью" для победы хватило трех партий - 0:3 (17:25, 16:25, 19:25). Двойной успех на выезде и осечка ВК "Ярославич" в Воронеже снова вывели пермский коллектив на первое место. Следующий тур "Прикамье" проведет в родных стенах через две недели. 11 и 12 февраля пройдут матчи с ВК "Кристалл" (Воронеж). Начало игр в СК имени Сухарева - 17:00. Вход свободный.