Криминал

Елена Малкова
29 Января, 2017 20:39

В Новосибирске у женщины в декрете изъяли крупную партию наркотиков

В Новосибирске полицейские изъяли крупную партию наркотиков.
Источник фото: vladnews.ru
Новосибирск, 29 Января - DIXINEWS.

В Новосибирске полицейские изъяли крупную партию наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По подозрению в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере задержана 27-летняя ранее не судимая жительница Новосибирска.

Женщину задержали в Ленинском районе во время очередной закладки наркотика в тайник. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские изъяли наркотики нескольких видов общей массой около 300 граммов. Запрещенные вещества женщина держала в диване. Также по месту жительства задержанной были изъяты материал для упаковки и инструменты для фасовки наркотиков, электронные весы.

Подозреваемая распространяла наркотические вещества через оптовые «закладки» для розничных сбытчиков, а также сама фасовала и распространяла разовые дозы. Также она искала новых "закладчиков" через объявления о "работе", которые размещала в соцсетях.

Как выяснилось, сбытом наркотиков женщина «промышляла», находясь в отпуске по уходу за ребенком. Ранее она работала в одном из банков города.

Подозреваемая заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

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