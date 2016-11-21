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Елена Малкова
29 Января, 2017 18:58
В Татарстане ожидаются сильные морозы и туман
Казань, 29 Января - DIXINEWS.
Жителей Республики Татарстан синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.
По информации гидрометцентра РТ, ночью и утром 30 января местами по Республике Татарстан и в Казани ожидаются понижение температуры воздуха до 25-26 градусов по Цельсию.
При прояснениях до - 32 градусов (в Казани до 25-27 градусов ниже нуля).
По прогнозам синоптиков, на территории республики также ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
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