Общество

Елена Малкова
29 Января, 2017 18:58

В Татарстане ожидаются сильные морозы и туман

Жителей Республики Татарстан синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.
Источник фото: koto-fot.ru
Казань, 29 Января - DIXINEWS.

Жителей Республики Татарстан синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

По информации гидрометцентра РТ, ночью и утром 30 января местами по Республике Татарстан и в Казани ожидаются понижение температуры воздуха до 25-26 градусов по Цельсию.

При прояснениях до - 32 градусов (в Казани до 25-27 градусов ниже нуля).

По прогнозам синоптиков, на территории республики также ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Белгородской области открылся Музей бронетанковой техники
В Волгоградской области сотрудники МЧС помогают водителям в пути
Интернет-аудитория России перестала расти

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске у женщины в декрете изъяли крупную партию наркотиков
Казань, 29 Января, 18:58.
В Татарстане ожидаются сильные морозы и туман
Екатеринбург, 29 Января, 18:28.
Юная вокалистка из Екатеринбурга завоевала Гран-при в Объединенных Арабских Эмиратах
Белгород, 28 Января, 16:51.
В Белгородской области открылся Музей бронетанковой техники
Красноярск, 28 Января, 15:25.
В Красноярске открылся XXVIII Ярыгинский турнир
Волгоград, 28 Января, 14:46.
В Волгоградской области сотрудники МЧС помогают водителям в пути
Москва, 28 Января, 12:51.
В Москве на Кутузовском проспекте сбили четырех человек
Пермь, 28 Января, 12:19.
На станции Пермь-2 задержали подростков находящихся в розыске
Москва, 27 Января, 22:45.
Интернет-аудитория России перестала расти
Астрахань, 27 Января, 15:18.
Порт Оля станет частью Каспийского транспортно-логистического комплекса
Пермь, 27 Января, 14:45.
В Пермском крае приставы арестовали имущество магазина игрушек
Самара, 27 Января, 14:15.
В Самарской области состоится Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия