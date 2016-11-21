В Татарстане ожидаются сильные морозы и туман

Жителей Республики Татарстан синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

По информации гидрометцентра РТ, ночью и утром 30 января местами по Республике Татарстан и в Казани ожидаются понижение температуры воздуха до 25-26 градусов по Цельсию.

При прояснениях до - 32 градусов (в Казани до 25-27 градусов ниже нуля).

По прогнозам синоптиков, на территории республики также ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.