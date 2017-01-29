Культура

Елена Малкова
29 Января, 2017 18:28

Юная вокалистка из Екатеринбурга завоевала Гран-при в Объединенных Арабских Эмиратах

Десятилетняя певица из Екатеринбурга покорила зрителей в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник фото: xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai
Екатеринбург, 29 Января - DIXINEWS.

Вокалистка музыкальной школы № 1 Дарья Поздеева завоевала Гран-при международного конкурса Dansing & Singing Emirates, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Десятилетняя певица из Екатеринбурга покорила зрителей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наставница Дарьи педагог ДМШ № 1 Елена Мурина отметила, что достижению успеха способствовала колоссальная работа. Дарья является воспитанницей Елены Владиславовны второй год. До поступления в Детскую музыкальную школу №1 имени М.П. Фролова юная вокалистка занималась в детской студии Театра Эстрады.

Стоит отметить, что воспитанники муниципальной ДМШ № 1 имени М.П. Фролова регулярно прославляют Екатеринбург. В частности, ученики Елены Муриной в минувшем учебном году получили пять Гран-при и более 60 дипломов лауреатов первой степени. В текущем сезоне воспитанники педагога завоевали еще две высшие награды.

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