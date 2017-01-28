В Белгородской области открылся Музей бронетанковой техники

В Белгородской области 27 января открылся Музей бронетанковой техники, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Музей открылся в Прохоровке на базе военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

Предложение ветеранов о создании этого комплекса было поддержано Президентом России Владимиром Путиным в 2013 году во время посещения Прохоровского поля.

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, члены Совета Федерации ФС РФ Николай Рыжков и Иван Кулабухов, председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев.

Экспозиция занимает четыре зала. Здесь представлены девять макетов средневековой техники, в центре внимания - макет танка Леонардо да Винчи. Также посетители музея смогут познакомиться с техникой начала XX века. Это самые первые российские бронеавтомобили и танки отечественных конструкторов времен Первой мировой войны, а также танки Англии, Германии и Франции.

В музее можно будет увидеть фрагмент цеха по изготовлению бронетехники с макетом прокатного стана и броней с разной техникой сварки, а также со сварочным аппаратом «Патон»; станки и приспособления, необходимые для изготовления штампованных и литых деталей танка. Все экспонаты имеют видеохронику, сенсорные киоски и датчики движения. В музее лучшим образом продумана навигация – настенная, напольная, звуковая и световая. Посетители музея смогут увидеть бронетанковую технику разных исторических периодов. С техникой нашего времени можно будет познакомиться в разделе «Современные танки».