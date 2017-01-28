Спорт

Елена Малкова
28 Января, 2017 15:25

В Красноярске открылся XXVIII Ярыгинский турнир

По случаю торжественного открытия турнира зрителям представили красочное шоу.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 28 Января - DIXINEWS.

27 января в Красноярске состоялось торжественное открытие Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при "Иван Ярыгин", сообщает пресс-служба регионального правительства.

XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» проходит в Красноярске с 27 по 29 января.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина был учрежден FILA в 1990 году. Первый турнир состоялся в Абакане. С 1991 года соревнования проводятся в Красноярске. В 1999 году турниру присвоен статус Гран-при. Международные соревнования стали визитной карточкой Красноярского края и России.

В день торжественного открытия турнира были разыграны первые комплекты наград. В шести весовых категориях за победу боролись спортсмены из России, Китая, Японии, Монголии, Казахстана, Ирана, Греции, США, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Италии, Кыргызстана, Румынии и Словакии.

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