В Красноярске открылся XXVIII Ярыгинский турнир

27 января в Красноярске состоялось торжественное открытие Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при "Иван Ярыгин", сообщает пресс-служба регионального правительства.

XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» проходит в Красноярске с 27 по 29 января.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина был учрежден FILA в 1990 году. Первый турнир состоялся в Абакане. С 1991 года соревнования проводятся в Красноярске. В 1999 году турниру присвоен статус Гран-при. Международные соревнования стали визитной карточкой Красноярского края и России.

В день торжественного открытия турнира были разыграны первые комплекты наград. В шести весовых категориях за победу боролись спортсмены из России, Китая, Японии, Монголии, Казахстана, Ирана, Греции, США, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Италии, Кыргызстана, Румынии и Словакии.