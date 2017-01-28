Общество

Елена Малкова
28 Января, 2017 14:46

В Волгоградской области сотрудники МЧС помогают водителям в пути

Проверена готовность специальной техники к оказанию помощи водителям.
Источник фото: 34.mchs.gov.ru
Волгоград, 28 Января - DIXINEWS.

Сотрудники МЧС готовы оказать помощь водителям на дороге при сильных морозах, сообщает ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В регион пришли сильные морозы: в ночное время температура воздуха может опускаться до -25…-27. Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области готовы прийти на помощь водителям в пути, оказавшимся в сложной ситуации в такие морозы.

На трассах регионального и федерального значения организована работа по информированию водителей о погодных условиях посредством электронных информационных табло, а также в радиосети «дальнобойщиков».

На случай экстренной ситуации, приведены в готовность мобильные пункты обогрева на базе специальной высокопроходимой техники. В таких пунктах есть все условия, чтобы водители и их пассажиры смогли переждать морозы, согреться и зарядить мобильные телефоны.

Сотрудниками МЧС в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг состояния автодорог с использованием специальных систем.

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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