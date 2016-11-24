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Никита Белов
28 Января, 2017 12:51
В Москве на Кутузовском проспекте сбили четырех человек
Москва, 28 Января - DIXINEWS.
Как сообщил представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России, автомобиль ВАЗ совершил наезд на 4 пешеходов, в результате ДТП один человек погиб.
Трагедия произошла на Кутузовском проспекте в районе дома 5, примерно в 4:20 утра. Автомобиль ВАЗ совершил наезд на четверых пешеходов, в результате происшествия трое получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение, один человек погиб.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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