В Москве на Кутузовском проспекте сбили четырех человек

Как сообщил представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России, автомобиль ВАЗ совершил наезд на 4 пешеходов, в результате ДТП один человек погиб.

Трагедия произошла на Кутузовском проспекте в районе дома 5, примерно в 4:20 утра. Автомобиль ВАЗ совершил наезд на четверых пешеходов, в результате происшествия трое получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение, один человек погиб.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.